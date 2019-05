Liberal Alliance vil fjerne "topskat" på boliger og sikre finansieringsstøtte til 11.000 flere ungdomsboliger.

Mere frihed til boligejerne. Det er overskriften på Liberal Alliances nye boligudspil, som partiet præsenterer fredag på et pressemøde på Christiansborg.

Målet med udspillet er dels at sikre lavere skat på ejerboliger samt 11.000 flere ungdomsboliger. De skal afhjælpe unges problemer med at finde en lejlighed i de større byer.

- En uge inde i valgkampen er det blevet endnu tydeligere, at det er op til Liberal Alliance at kæmpe for lavere skat og for borgernes rettigheder. Vi vil skabe tryghed og frihed for boligejerne, siger partileder Anders Samuelsen.

Liberal Alliances udspil indeholder i alt seks forslag. På boligskatteområdet vil partiet blandt andet fjerne "topskatten" på ejerboliger over seks millioner kroner. Den type bolig vil blive pålagt en ekstra skat, når nye regler for boligskatten træder i kraft i 2021.

Dermed går Liberal Alliance nu i rette med den brede aftale om boligskatten, som VLAK-regeringen ellers indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale i maj 2017.

Liberal Alliance vil afsætte en pulje på fem milliarder kroner til skattelettelser for boligejerne. Penge finder LA i partiets 2030 plan, som blandt andet lægger op til, at det offentlige skal effektivisere 10 procent over ti år.

Forslaget om lavere skat på bolig vil dog næppe få en let gang i Folketinget. Her ønsker flere partier ro om boligskatterne efter indgåelsen af den store boligskatteaftale i 2017. Anders Samuelsen tror dog, at han kan få en del af forslagene igennem i den kommende valgperiode.

- Vi har vist, at vi kan skabe resultater i denne valgperiode. Jeg har før oplevet, at Venstre er gået til valg på én ting, og alligevel er det lykkes os at komme igennem med skattelettelser, siger Anders Samuelsen.

Lavere skatter på boliger vil alt andet lige få boligpriserne til at stige. Det vil LA imødegå ved at lade alle andelsboligforeninger få mulighed for at omdanne sig til ejerboliger, siger Anders Samuelsen.

- Der er 200.000 andelsboliger i Danmark. Hvis nogle af dem bliver sluppet fri, så vil det øge udbuddet af ejerboliger og tage lidt af dampen af det private boligmarked, siger Anders Samuelsen.

Han mener ikke, at andelsboligerne opfylder formålet med at sikre adgang til en billig bolig. Ifølge LA-lederen kræver det nemlig gode forbindelser at få en billig andelsbolig.

En anden central del af LA-udspillet er forslaget om at opføre flere ungdomsboliger til maksimalt 3500 kroner om måneden i leje.

Her opstiller Liberal Alliance det mål, at private selskaber skal opfører 11.000 nye ungdomsboliger mod at få finansieret 25 procent af omkostninger fra blandt andet byfornyelsesmidler.

Transportminister Ole Birk Olesen siger, at det er naturligt, at staten går ind og hjælper de studerende:

- Det er ikke i orden, at man har meget svært ved at finde en bolig, der passer til ens behov, når man flytter fra Vestjylland til Aarhus. Det er lettere for folk, der bor i Aarhus og har et netværk. Men der skal være et tilbud til dem, der flytter fra udkanten også, siger han.

/ritzau/