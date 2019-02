Selv om grønne biler er fri for afgifter de kommende to år, søger Liberal Alliance en mere holdbar model.

Det er kun lige knap to måneder siden, at regeringen indgik en aftale med Dansk Folkeparti, som reelt fritager de små og mellemstore grønne biler for afgift frem til udgangen af 2020.

Alligevel vil Liberal Alliance have en ny diskussion af registreringsafgifter for el-, brint og hybridbiler.

Partiet har mandag indrykket helsidesannoncer i blandt andet Jyllands-Posten, Børsen og Berlingske, hvor partiet gør sig til talsmand for, at afgifterne på grønne biler skal fjernes helt.

Men Christina Egelund, der er politisk ordfører for partiet, forsikrer, at det ikke drejer sig om, at man også vil have de dyreste elbiler - typisk Teslaer - gjort billigere.

- Vi er nødt til at kigge længere frem end bare de næste to år, for der er brug for endnu mere ro på markedet.

- Det, det handler om for os, er at række ud til de partier på venstrefløjen, der snakker og snakker om, at vi skal have flere grønne biler ud på vejene.

- Den ambition er vi enige i, men det kræver også at man sætter handling bag ordene og finder de penge, der skal til, for det vil koste rigtigt mange penge for statskassen, siger Christina Egelund.

Spørgsmål: Elbilaftalen siger, at der skal nedsættes en kommission, der skal komme med bud på, hvordan fremtidig afgiftssystem skal indrettes. Burde man ikke afvente dens konklusioner, før man igen piller ved afgifterne?

- Uanset, hvad kommissionen måtte komme frem til, så skader det ikke allerede nu at overveje og diskutere, hvordan vi lukker det hul i statskassen, der vil opstå, når diesel- og benzinbilerne skal udfases.

- Og vores bud er en den effektivisering af den offentlige sektor, som Produktivitetskommissionen har peget på. Jeg savner bare bud fra andre partier på, hvordan man realistisk vil finansiere en grøn omstilling af vores bilpark, siger ordføreren.

Elbiler var fra september 2012 til udgangen af 2015 fritaget for afgifter.

I 2016 blev det vedtaget at hæve afgiften gradvist de kommende fem år. Svigtende salg betød dog, at indfasningen blev udskudt.

Med den nye aftale fra december forlænges indfasningen med yderligere to år.

/ritzau/