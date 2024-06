EU-lande skal donere 0,25 procent af bnp til Ukraine i form af våben eller penge, mener Liberal Alliance.

EU's medlemslande skal forpligte sig til årligt at donere 0,25 procent af deres bruttonationalprodukt (bnp) til Ukraine enten i form af våben eller økonomisk støtte.

Det mener Liberal Alliance, hvis partileder, Alex Vanopslagh, og spidskandidat til EU-parlamentsvalget, Henrik Dahl, har givet et dobbeltinterview til Avisen Danmark.

- Det her handler ikke bare om Ukraine. Rusland har gearet deres økonomi til i realiteten at kunne angribe et EU-land inden for fem år. Og vi må bare tage Putin (Ruslands præsident, Vladimir Putin, red.) på ordet, for han lægger ikke skjul på, hvad han ønsker. Han ønsker at vælte den liberale verdensorden, siger Alex Vanopslagh.

Henrik Dahl, som også er udenrigsordfører for partiet i Folketinget, uddyber over for Ritzau, at forslaget er født ud af en iagttagelse af, at det ikke er alle i EU, der bidrager lige gavmildt til Ukraines krig mod Rusland.

- Vi har jo ligesom mange andre noteret os, at der er stor forskel på, hvor meget EU-landene donerer til Ukraine, og at de sydeuropæiske lande ikke donerer særligt meget.

- Det synes vi jo ikke, er i orden for at sige det lige ud. Derfor har vi fremsat et forslag om, at EU-landene burde indgå en aftale om at donere 0,25 procent af deres bnp til våben til Ukraine, siger Henrik Dahl.

Spidskandidaten anerkender, at EU-parlamentet ikke har mandat til at bestemme, hvad medlemslandene bruger deres nationale budgetter til, men siger alligevel, at han vil arbejde på at indføre sådan en aftale.

- Man kan ikke pålægge landene at gøre det, men EU-landene er jo frie til at indgå en aftale om at donere penge til Ukraine, hvis der er enstemmighed om det, siger Henrik Dahl.

- Det første, jeg vil gøre, er, at jeg vil prøve at skabe en politisk vilje i EPP (partigruppe bestående af centrumhøjrepartier i EU-parlamentet, red.) til at sige, at EU-landene bliver nødt til at donere penge samlet.

Folketinget blev i midten af maj enige om at donere 5,6 milliarder kroner i den 18. donationspakke til Ukraine, hvor halvdelen af pengene går til luftforsvar.

Med Ukrainefonden er der i årene 2023-2028 samlet afsat 64,8 milliarder kroner til militær støtte til Ukraine.

I 2024 er den samlede ramme for militærstøtte til Ukraine 18,3 milliarder kroner, viser tal fra regeringen.

Der er valg til Europa-Parlamentet søndag.

/ritzau/