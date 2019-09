Liberal Alliance, DF og De Konservative støtter nu regeringens mål om 70 procents CO2-reduktion i 2030.

Liberal Alliance er nu klar til støtte regeringens målsætning om at reducere drivhusgasserne med 70 procent i 2030.

Det siger klimaordfører Ole Birk Olesen (LA) til Altinget.

Dermed er LA det tredje parti fra blå blok, som støtter regeringens målsætning. De første var De Konservative, derefter fulgte Dansk Folkeparti.

LA stiller dog et modkrav for at stemme for en klimalov, siger Ole Birk Olesen til Altinget.

- Vi har også andre politiske mærkesager, og det skal ikke være sådan, at klimapolitikken trumfer alt andet.

- Den skal føres, samtidig med at man har et land i økonomisk fremgang og bevarer danskernes frihed til at leve, som de gerne vil, siger Ole Birk Olesen.

Som eksempel nævner han, at det ikke er det hele værd, hvis ældre mennesker påtvinges at spise noget anderledes mad, fordi man indfører en vegansk dag på plejehjemmene.

- Vi konstaterer, at de røde partier også har sådan nogle hensyn. For eksempel siger de, at de ikke vil reducere, hvis det gør uligheden større i Danmark.

- Sådan har vi også nogle principper, som vi mener, at klimapolitikken skal føres efter, siger Ole Birk Olesen.

Det er uvist, om Venstre skal have som mål at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Venstres nyvalgte formand, Jakob Ellemann-Jensen, har udtalt, at han savner svar omkring finansieringen.

De Konservative var det eneste parti fra blå blok, der bakkede op om den seneste klimalov fra 2014.

Før seneste folketingsvalg bakkede kun Enhedslisten, Alternativet, SF og De Radikale op om målsætningen.

Under valgkampen mente Dansk Folkeparti eksempelvis, at debatten om klima var præget af "hysteri" og "overbudspolitik". Men nu er Dansk Folkeparti og andre blå partier altså kommet på andre tanker.

Regeringen har som målsætning, at klimaloven bliver vedtaget inden jul.

/ritzau/