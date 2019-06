Der er endnu ingen ny leder for Liberal Alliance. To afgående LA-ministre møder til regeringsforhandling.

Det er Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Ole Birk Olesen fra Liberal Alliances folketingsgruppe, som fredag vil møde den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, til regeringsforhandlinger.

Torsdag trak Anders Samuelsen sig som leder for Liberal Alliance, efter at partiet ved valget mistede ni ud af 13 mandater. Det betyder også, at Anders Samuelsen selv har mistet sin plads i Folketinget

Ifølge Liberal Alliances pressechef er det fredag morgen endnu ikke afklaret, hvem der overtaget rollen som partileder.

Anders Samuelsen sagde torsdag, at det er "hans forventning" og "det oplagte", at Simon Emil Ammitzbøll-Bille tager over som leder af partiet.

- Jeg er fuldstændig overbevist om, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille vil tage over. Hver gang nogen har spurgt mig, har jeg peget på min højre hånd, sagde han.

De seneste to og et halvt år har LA været i regering for første gang i partiets historie. Det har været en turbulent tid, hvor Anders Samuelsens parti opgav topskattelettelser, som den politiske leder ellers stod hårdt på.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille er økonomi- og indenrigsminister i Lars Løkke Rasmussens (V) afgående regering, mens Ole Birk Olesen er transport-, bygnings- og boligminister.

Ud over de to ministre består Liberal Alliances nye folketingsgruppe af Henrik Dahl og den nyvalgte Alex Vanopslagh, som er tidligere formand for Liberal Alliances ungdom.

/ritzau/