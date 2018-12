Liberal Alliance er glad for dele af De Konservatives skatteudspil, men udspillet er ikke vidtgående nok.

De Konservative lancerede mandag et skatteudspil, der gælder for de næste to valgperioder.

Regeringspartiet ønsker blandt andet, at man fremover skal tjene mere end 800.000 kroner, inden man skal betale topskat.

Liberal Alliance, der ligeledes er en del af VLAK-regeringen, havde håbet på flere ambitioner i udspillet.

- De Konservatives udspil trækker et lille skridt i den rigtige retning.

- Men det er ikke i nærheden af at adressere det ambitionsniveau, som vi mener, er nødvendigt for dansk økonomi, siger Christina Egelund, politisk ordfører i Liberal Alliance.

LA mener i lighed med De Konservative, at arveafgiften skal afskaffes.

Men mens De Konservative ønsker registreringsafgiften for biler nedsat til 75 procent af det nuværende niveau, vil LA have afgiften helt afskaffet.

- Vi mener, at registreringsafgiften er dybt urimelig, særligt for dem der bor uden for den kollektive trafikrækkevidde i landdistrikterne, siger Christina Egelund.

Liberal Alliance havde gerne set, at De Konservative havde adresseret direkte i udspillet, at partiet ønsker at få fjernet topskatten helt.

Christina Egelund undrer sig over, at udspillet ikke nævner noget om selskabsskatten, som er den skat, virksomheder betaler.

- Vi ved, at den høje selskabsskat, vi har, koster os både velstand og produktivitet, siger hun.

/ritzau/