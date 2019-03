Liberal Alliance-politikeren Alex Vanopslagh kaldte medlemmer af LAU for “idioter,” hvis de bidrog til at skabe en pressesag om de overgrebssagerne. Selv siger han, at det var for pigernes egen skyld.

Den seneste uge har overgrebsanklager ramt Liberal Alliances Ungdom, da syv anonyme kvinder stod frem med historier om voldtægt og seksuelle krænkelser. Sagerne har været fremme i pressen, og det burde de ikke have været ifølge en LA-politiker:

- Folk er idioter, hvis de går amok på Twitter wall’en og skaber dårlig pressesag for LAU. Sådan skrev Alex Vanopslagh i ungdomspartiets interne Facebook-gruppe, som Radio24syv har set.

Alex Vanopslagh er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Liberal Alliance og stiller også op til folketingsvalget. Han har været formand for ungdomspartiet fra 2014 til 2016. I samme periode skulle nogle af de påståede seksuelle overgreb og krænkelser i LAU have fundet sted.

Opslaget kommer fra Facebook-gruppen LAU Memes, hvor et medlem delte et billede, der skulle forestille, at der blev sat ild til Twitter i forbindelse med ungdomspartiets landsmøde, hvor de mange overgrebsanklager blev vendt.

- Jeg synes, det er dybt usympatisk og idiotisk, hvis medlemmer gør sig lystig og morsom over de her sager på Twitter eller i medierne. Det er ikke kun, fordi det vil skade LAU, men også fordi man skal vise hensyn til de forskellige involverede parter - også de forskellige piger, siger Alex Vanopslagh

Der står jo ikke noget om hensynet til pigerne i din kommentar?

- Der skulle helt klart have stået, at man også skulle vise hensyn til pigerne i kommentaren, men det gik lidt hurtigt, siger Alex Vanopslagh og tilføjer, at han har slettet sin kommentar på Facebook efter historien om seksuelle krænkelser kom frem i offentligheden.

- Jeg slettede kommentaren, da jeg hørte om artiklen i Information, så man ikke kunne misforstå min kommentar som en kritik af pigerne. Jeg har dyb respekt for deres mod.

I den interne Facebook-tråd bliver Alex Vanopslagh modsagt af flere partifæller fra ungdomspartiet. Blandt andre Rasmus Brygger, der har været formand for Liberal Alliances Ungdom og som startede indsamlingen af vidnesbyrd fra kvindelige medlemmer i ungdomspartiet.

- Hvordan kan presseomtale overhovedet være en prioritet lige nu? De her sager skal netop frem i lyset, skriver Rasmus Brygger, der kort tid efter bliver besvaret af Alex Vanopslagh:

- Ja da. Det ved du, jeg er enig i, men de behøver da ikke komme på Twitter.