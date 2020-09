Liberal Alliances Ole Birk Olesen stiller op til kommunalvalget i København, skriver Berlingske.

Ole Birk Olesen, der er tidligere minister for Liberal Alliance, vil stille op til Københavns Borgerrepræsentation ved kommunalvalget næste år.

Det siger han til Berlingske.

Ole Birk Olesen er en tre tilbageværende medlemmer af Liberal Alliance på Christiansborg og er partiets bolig-, EU-, finans-, indenrigs-, skatte-, social- og transportordfører. Han er desuden partiets gruppeformand.

Han mener dog ikke, at det vil være for meget også at sidde i Københavns Borgerrepræsentation.

- At være i kommunalpolitik er jo ikke en fuldtidsstilling. Det er en deltidsstilling ved siden af et andet arbejde.

- Mit arbejde er så at være folketingsmedlem, men jeg kunne også have været skolelærer, arkitekt eller ejendomsmægler, siger han Berlingske om at være folketingsmedlem og kommunalpolitiker på samme tid.

Til avisen fortæller Ole Birk Olesen, at han, hvis han bliver valgt ind, vil arbejde for at gøre København mere attraktiv for virksomheder, og at han føler sig mere og mere som en københavner.

- Jeg synes ikke, man gør nok for at bryde den røde dominans i København.

- Vi borgerlige står ikke særligt godt i hovedstaden, og derfor har vi en ekstra interesse i at stille med nogle kandidater, som almindelige mennesker faktisk kender, siger han til avisen.

/ritzau/