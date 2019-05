Der er mange gode grunde til at lette skatten ifølge Liberal Alliance.

Men mandag aften kom partiets børneordfører Laura Lindahl med endnu et argument: Lavere skat giver flere råd til at få lavet silikonebryster.

Som mor har hun selv oplevet, at amningen af hendes to børn har sat sit præg på barmen, og under valgkampen har hun været til flere debatter med en nybagt mor - Zenia Stampe (R) - der flere gange har måttet amme under debatterne.

'Der sidder jeg altid tilbage og tænker på, at efter jeg har ammet to børn, så hænger mine patter næsten nede ved knæene og jeg tænker, at jeg bør få lavet nogle store silikone-babser. Og jeg tænker at endnu en god grund til at sænke skatten er, at alle skal ha' råd til nye silikone-babser,' skriver Laura Lindahl på Facebook.

Og det har sat sindene i kog.

'Gjorde du lige nar ad hele af Danmarks mødre som har født og ammet deres børn?!?!!! Hvor er det sølle og patetisk! #HIGHFIVE til alle mødre der ammer! Jeres bryster er FUCKING smukke,' skriver Jino Victoria Dobai, der ifølge hendes Facebook-profil stemmer radikalt.

'Et er, at der er så lidt politisk anstændighed. Men at der er så megen stupid barnlighed, er dog det mest deprimerende. Det er så tåkrummende pinligt,' skriver Dan Tschernia, der er tidligere direktør for TV 2 Lorry.

'Jeg aner stadig, ikke hvad jeg skal stemme. Men kommentarsporet til det her opslag rykkede mig sgu lige en håndsbredde mod LA,' lyder det fra stand up-komikeren Lasse Rimmer.

Andre beskylder hende for at 'bodyshame' - udskamme andre kvinders kroppe - og ord som 'vulgært' og 'bøvet' går igen i mange kommentarer. Hovedpersonen selv undrer sig over, at andre føler sig krænket over hendes opslag.

»Det er jo mig selv, jeg udstiller. Det er min krop, jeg skriver om. Jeg havde ikke set komme, at nogen ville blive forarget over det,« siger Laura Lindahl.

Hun opfatter det som et tabu.

»De fleste kvinder kan nikke genkendende til, at det hele ikke sidder som det gjorde før,« siger hun.

Mener du, at kvinder bør bruge de penge, de sparer i skat på silikonebryster?

«Jeg argumenterer ikke for, at vi skal sænke skatten for at flere får råd til at få lavet bryster, men hvis nogen vil bruge pengene på det, så dem om det. Jeg blander mig ikke,« siger Laura Lindahl.

Hun afviser at have modtaget nogle bidrag til sin valgkamp fra plastikkirurger. Og har heller ikke planer om selv at opsøge en af slagsen.

»Så konkrete er mine overvejelser ikke,« siger hun.