Folketingspolitiker Lars-Christian Brask fra Liberal Alliance er klar til at forvandle snavset vand til drikkevand.

Han har for nylig købt specielle filtersugerør, som han kan bruge hvis en krigssituation pludselig fører til en mangelfuld vandforsyning.

»Jeg vil da være død ked af det, hvis ikke jeg kan få noget at spise og drikke, hvis der opstår en nødsituationen,« siger Lars-Christian Brask.

Beredskabsstyrelsen arbejder lige nu på en plan for, hvordan danskerne kan øge deres hjemmeberedskab, hvis en krisesituation skulle opstå, men Liberal Alliance-politikeren behøver ikke vente på en plan. Han er allerede klar, hvis krisen kommer.

Hvis krig i Europa pludselig betyder forsyningskrise i Danmark, er Lars-Christian Brask klar. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Hvis krig i Europa pludselig betyder forsyningskrise i Danmark, er Lars-Christian Brask klar. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Han fortæller, at han har fornødenheder og hjælpemidler til at kunne klare sig i omkring en måned uden at forlade hjemmet.

I køkkenet har Lars-Christian dåsemad. Tun i vand, i olie, bønner og makrel. Hans yndlingsspise fra krisehylden er portugisiske sardiner i krydret olivenolie.

Det er ikke, fordi Lars-Christian Brask er bekymret for, at »russerne pludselig står på gaden i København«.

Han fortæller til B.T., at han i lang tid har haft et stort forråd, som mest af alt er tænkt til en forsyningskrise og ikke en decideret invasion.

»Det er jo altid sund fornuft og rettidig omhu at have, så du kan fungere, hvis der er strøm eller vandafbrydelse. Det har vi altid haft. Det er der ikke noget nyt i,« siger Lars-Christian Brask.

Den seneste tids snak om truslen fra Rusland har alligevel fået ham til at opgradere.

Lars-Christian Brask har som sagt anskaffet sig nogle specielle filtersugerør ved navn LifeStraws, så han kan drikke direkte af urent vand.

Han har selv testet dem:

»Det smager ikke som rent vand, men det er jo bare som en ekstra sikkerhed, i tilfælde af at der ikke er forsyning.«

Derudover har han også anskaffet sig vanddunke med filtreringssystem og en håndoptrukken radio.

Lars-Christian Brask ejer ikke selv en nødgenerator, men fortæller, at han har adgang til en, hvis det skulle blive nødvendigt.

Lars-Christian Brasks yndlingsdåsemad fra lageret. Vis mere Lars-Christian Brasks yndlingsdåsemad fra lageret.

»Jeg tror ikke vi kommer til at se russiske soldater på gaden i København. Jeg tror den eventuelle krigsførelse vil være anderledes og et angreb på forsyningssikkerheden,« siger han.

»Tag en dyb indånding. Lad vær at tro, at Danmark bliver invaderet. Dyb indånding.«

Selvom Lars-Christian Brask har forråd til »fjorten dage, en måned«, så vil han minde om, at man altså ikke behøver mere end til et par dage.

I Sverige og Norge har man opfordret befolkningen til at ruste sig til at kunne klare sig i en krisesituation. I Norge har myndigheder meddelt, at man skal kunne klare sig hjemme i tre dage.