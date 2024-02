'En falliterklæring'.

Det kalder Louise Brown, der er folketingsmedlem for Liberal Alliance, Venstre i Randers Kommunes beslutning om at ekskludere byrådsmedlemmet Jens Peter Hansen.

Ifølge et brev, som Jens Peter Hansen har delt i et opslag på Facebook, skyldes ekskluderingen, at han 'modarbejder Venstres interesser'.

Byrådsmedlemmet siger til Ritzau, at han ikke vil 'komme med gisninger om', hvad der yderligere ligger til grund for beslutningen.

Her er Jens Peter Hansen, Venstre i Randers nu har ekskluderet.

I stedet henviser han til en artikel fra Randers Amts Avis, hvor der står, at han er blevet smidt ud efter udtalelser om sagen om jordskreddet ved Nordic Waste.

Formand i Venstre Randers Ulla Jensen siger til mediet, at Jens Peter Hansen ikke har fulgt partilinjen i en række sager.

Jens Peter Hansen har desuden i løbet af den seneste måned i en lang række medier givet sin holdning til kende om Nordic Waste.

Han har både forsvaret virksomheden, dens ejere og Randers Kommunes rolle i sagen, skriver Ritzau.

Venstre i Randers har også sendt en pressemeddelelse ud, hvor der står, at Jens Peter Hansen i flere år har brudt reglerne i Venstre.

'Specifikt den seneste tids helt uacceptable udtalelser i både lokale som nationale medier, som dels modarbejder Venstres interesser, men som også skaber usikkerhed om Venstres etik og moral, og ikke mindst vores politiske ståsted,' skriver Venstre i pressemeddelelsen, og tilføjer:

'Vi tager på det kraftigste afstand fra diverse udtalelser og opslag på sociale medier, som ikke lever op til værdier og vores interne regler for god opførsel'.

Og Louise Brown mener altså, at det er langt ude.

'Oh my god altså…Du er sgu nok for liberal til Danmarks liberale parti. Shit, en falliterklæring,' skriver hun på Facebook.