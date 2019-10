LA regner det for usandsynligt at være en del af finansloven og forventer ikke invitation til flere møder.

Forhandlingerne om næste års finanslov er så småt gået i gang, og tirsdag morgen er det Liberal Alliance, som skal til møde med finansminister Nicolai Wammen (S).

Det er politisk leder Alex Vanopslagh og partiets finansordfører, Ole Birk Olesen, som på partiets vegne er ankommet til det første møde, som de i øvrigt også regner med, bliver det sidste.

- Det er jo et høflighedsvisit. Danskerne har ønsket et rødt flertal og fået et rødt flertal. Og nu sker der det, man kan forvente af et rødt flertal, nemlig stigende skatter og afgifter, siger Ole Birk Olesen inden mødet.

- Vi ønsker at lave en finanslov, der går i den modsatte retning. Det bliver et hårdt løb at komme med i den finanslovsaftale. Og man må sige det, som det, det er ikke sandsynligt, at det sker, siger han.

Selv om der med regeringens finanslovsforslag, som blev præsenteret i sidste uge, er udsigt til stigende skatter og afgifter, er der også dele af udspillet, som Liberal Alliance kan tilslutte sig, siger Alex Vanopslagh.

- Investering i mere grøn forskning var noget, vi gik til valg på. Vi mener, at den grønne omstilling skal ske via udvikling og ikke afvikling. Det er ikke sådan, at bare fordi der er kommet en rød regering, så står alt skidt til. Der er stadig få lyspunkter, siger han.

Efter mødet, som varede en god halv time, er Alex Vanopslagh bekræftet i, at Liberal Alliance næppe bliver en del af næste års finanslov.

- Vi fik en god kop kaffe. Den var glimrende. Men regeringen lægger op til, at det skal være dyrere at være dansker, og så længe at de ikke kommer på bedre tanker, så er det svært at forestille sig, at Liberal Alliance bliver en del af en finanslov, siger han.

Senere mandag vil Folketingets nye parti, Nye Borgerlige, også slå et smut forbi Finansministeriet.

