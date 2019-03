Venstre går ikke til valg på at sænke topskatten, og det har Christina Egelund svært ved at forstå.

Liberal Alliance (LA) har fået kritik for sin økonomiske plan frem mod 2030, som partiet lancerede fredag i Berlingske.

VLAK-regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, afviser planen, ikke mindst ambitionen om at afskaffe topskatten.

Mens De Konservative er mildt positive og i øvrigt deler LA's holdning til topskat, så har regeringens klart største parti, Venstre, ingen umiddelbare planer om så meget som at sænke topskatten.

Den holdning har Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, meget svært ved at forstå.

- Det undrer mig meget, at et selverklæret borgerligt-liberalt parti som Venstre på den måde fuldstændig afviser at tale om topskat, siger hun ved Liberal Alliances landsmøde lørdag i København.

- Det er en ekstremt forvridende skat. Og jeg mener også ud fra et borgerligt-liberalt synspunkt, at det er en urimelig skat, at man skal betale op mod 58 procent af den sidst tjente krone, siger Christina Egelund.

Hun håber at kunne omvende Venstre i næste valgperiode i forhold til holdningen til topskat.

Så håbefuld er LA's politiske ordfører ikke i forhold til Dansk Folkeparti.

DF-gruppeformand Peter Skaarup sagde tidligere lørdag til Berlingske, at det var et fatamorgana at forestille sig massive skattelettelser, fordi velfærdssamfundet er under pres.

- At Dansk Folkeparti melder hus forbi på topskatten kommer ikke bag på mig, det vidste vi godt i forvejen, siger Christina Egelund.

- Men det undrer mig, at DF totalt afviser at tale om skattelettelser i bunden. For en meget stor del af de skattelettelser, som er i vores plan, handler om at lette skatten i bunden, siger hun.

Christina Egelund henviser til, at Liberal Alliance blandt andet foreslår, at man ikke skal betale skat af de første 7000 kroner, man tjener hver måned.

Næste valg til Folketinget skal afholdes senest 17. juni.

/ritzau/