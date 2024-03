Hvor meget støtte til Ukraine fylder i opfyldelse af Natos styrkemål, vil regeringen ikke oplyse.

Nato har ifølge forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) accepteret den danske opgørelse, der viser, at Danmark lever op til målet om at bruge mindst to procent af bruttonationalproduktet på forsvar i 2024.

Men selve opgørelsen, herunder hvor stor en del Ukraine-støtten fylder i den, holder regeringen tæt til kroppen.

Det får nu Liberal Alliances forsvarsordfører, Carsten Bach, til at efterlyse åbenhed:

- Jeg synes faktisk godt, at Forsvarsministeriet kunne være lidt mere åbne omkring udgiftsfordelingen her – være lidt mere proaktive i forhold til kommunikationen.

Danmark er en stor bidragsyder til Ukraine og tæller støtten med i de i alt 2,02 procent, som Danmark i 2024 ifølge opgørelsen vil bruge på Forsvaret.

Det har flere Nato-lande tidligere kritiseret, men ifølge den danske forsvarsminister accepterer Nato altså, at støtten tæller med. Det har været en diskussion, om alene faste udgifter til Forsvaret burde tælles med.

Ritzau har spurgt Forsvarsministeriet ind til mere detaljerede oplysninger om, hvordan udgifterne er fordelt, herunder hvor meget støtten til Ukraine udgør af de 2,02 procent, hvor meget der bruges på faste udgifter samt det konkrete samlede tal på, hvad der bruges på Forsvaret i 2024.

Forsvarsministeriet oplyser, at ministeriet ikke har yderligere at tilføje udover det kendte – at Danmark vil bruge 2,02 procent af bnp’en på forsvar i 2024.

Det var tidligere i februar, at Troels Lund Poulsen kunne berette om, at Nato anerkender, at Danmark i 2024 vil bruge mindst to procent af bnp på Forsvaret.

- Det er et rigtig godt budskab at kunne give. Nemlig, at vi nu har indfriet den målsætning, som vi politisk har diskuteret i rigtig mange år, siger Troels Lund Poulsen, lød det fra ministeren 15. februar.

Carsten Bach lægger vægt på, at det jo i realiteten er skatteyderne, der betaler. Derfor er det, mener forsvarsordføreren, væsentligt, at danskerne får en åben politisk debat om støtten.

- For mig er det væsentligt at synliggøre over for offentligheden, hvor mange penge den danske stat her og nu bruger på danskernes sikkerhed og tryghed, siger han.

/ritzau/