Det er individet, der ejer kroppen, ikke staten, lyder det fra Liberal Alliance om regeringens forslag.

Regeringens forslag om at borgere aktivt skal fravælge at være organdonor rykker ved det grundlæggende princip om, hvorvidt det er staten eller individet, der ejer kroppen.

Det siger Louise Brown, sundhedsordfører for Liberal Alliance.

- Som liberal er det mig, der ejer min krop, og ikke staten.

Hun er som udgangspunkt enig i, at der skal gøres mere for at få flere til at donere organer.

- Men når man er født organdonor, skal man aktivt fravælge det, og det bryder jeg mig ikke om.

Emnet bliver løbende diskuteret i Folketingets etiske kreds, hvor ordfører fra partierne er repræsenteret.

Her har der været eksperter på besøg for at belyse emnet, og Louise Brown blev derfor overrasket over, at regeringen meldte sig forslag ud uden at orientere i kredsen.

De Konservatives Mette Abildgaard peger på, at eksperter har frarådet den foreslåede model.

I regeringens forslag vil borgere stadig skulle tage stilling til, om de vil donere organer. Men udgangspunktet er vendt på hovedet, så borgere ikke længere vil skulle tilvælge det, men i stedet aktivt fravælge det.

- Dels er der risiko for, at der er mennesker, der vælger det fra i protest. Derudover kommer det også til at efterlade et meget stort ansvar hos de pårørende, der står tilbage, siger Mette Abildgaard.

Også hos Danmarksdemokraterne er man kritisk over for fremgangsmetoden.

- I Danmarksdemokraterne er vi ikke tilhængere af at staten skal eje vores organer. Lad os nu i stedet gøre det nemmere at tage aktivt stilling til organdonation. For eksempel ved pas/kørekort. Det er den fornuftige vej at gå, skriver partiets politiske ordfører Susie Jessen på det sociale medie X.

Men regeringen mener ikke, at udsagnet om, at staten vil eje ens organer, er retvisende.

- Da ingen, der har foreslået, at "staten skal eje organer." Da noget af en stråmand, skriver indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) på X.

- Vores forslag respekterer netop den enkeltes ret til selvbestemmelse. Og pårørende vil altid blive spurgt, hvis den afdøde ikke har taget stilling eller bekræftet sit valg i organdonationsregistret.

