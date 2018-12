Selv om Liberal Alliance er modstander af obligatorisk kursus til skilsmisseforældre, støtter partier aftale.

Når forældre bliver skilt efter 1. april næste år, skal de gennemføre et digitalt kursus på en halv time.

Men stod det til Liberal Alliance, så skulle det ikke være et krav, at skilsmisseforældre gennemfører onlinekurset. Det fortæller familieordfører Laura Lindahl (LA).

- Jeg synes slet ikke, at staten skal blande sig på det her felt. Jeg er liberal, og jeg er tilhænger af, at mennesker har frihed til at indgå i et ægteskab og også komme ud af det, uden at staten blander sig.

- Jeg har svært ved at forstå, at vi som politikere skal have en holdning til, at voksne myndige mennesker ikke længere ønsker at være gift, siger hun.

Kurset er en del af et nyt skilsmissesystem, som træder i kraft 1. april. Det betyder, at forældre først kan blives skilt efter en tre måneders refleksionsperiode.

Det nye system blev til som en del af en aftale mellem alle Folketingets partier, som blev indgået i foråret.

Liberal Alliance støtter hverken refleksionsperioden eller det obligatoriske kursus. Alligevel har partiet nikket ja til aftalen.

- Der er ingen tvivl om, at hvis det stod til os, så havde man ikke indført en refleksionsperiode på tre måneder, og man havde heller ikke indført et obligatorisk onlinekursus, siger hun og tilføjer:

- Overordnet set er der rigtig mange gode ting, som man tager hånd om. Det er højkonfliktsagerne, som heldigvis er få, men alvorlige. Og derfor er systemet grundlæggende rigtig godt.

Forløbet, som skal gennemføres fra 1. april, hedder Samarbejde Efter Skilsmisse (SES), og det bygger på en allerede testet digital platform, som er udviklet af forskere fra Københavns Universitet.

Kurset er allerede blevet testet. Ifølge Gert Martin Hald, der er psykolog og afdelingsleder på Institut for Folkesundhedsvidenskab, får dem, der har brugt SES, det bedre på 12 ud af 14 parametre.

Selv om kurset har vist sig at være godt i testen, bør det stadig ikke være obligatorisk, mener Laura Lindahl.

- Jeg tror, at vi skal have spredt den viden, vi har, om at sådan nogle kurser kan virke. For jeg tror, at de fleste forældre er interesserede i at komme igennem skilsmissen så smertefrit som muligt.

- Og så har man jo mulighed for selv at vælge det her helt frivilligt, siger LA-ordføreren.

/ritzau/