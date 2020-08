I et nyt udspil foreslår LA, at man skal kunne betale et månedligt beløb til en skattefri pensionskonto.

På Liberal Alliances pressemøde præsenterer partiet sit nye udspil, Fri Pension.

- Man skal kunne betale ind og få pengene udbetalt skattefrit og trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis det er det, man har lyst til, siger partileder Alex Vanopslagh.

Udspillet baserer sig på, at man månedligt skal kunne betale et skattefrit beløb, op til 675 kroner, til en pensionskonto.

- Det skal ikke kun være Arnes tur, det skal være alles tur, siger Vanopslagh.

"Nu er det Arnes tur" er en af Socialdemokratiets helt store mærkesager, som blev rullet ud under folketingsvalget i 2019.

Den går ud på, at dem, der er nedslidte eller har været længst på arbejdsmarkedet, skal have ret til tidlig folkepension.

