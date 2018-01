Marianne Mørk Mathiesen mener, at Liberal Alliance har mistet al troværdighed og melder sig ud af partiet.

København. Den seneste tids stormvejr omkring Liberal Alliance og partiets leder, Anders Samuelsen, får nu konsekvenser for partiet i Region Syddanmark, oplyser TV2 Fyn.

Liberal Alliances eneste medlem i Regionsrådet, Marianne Mørk Mathiesen, har mandag morgen meldt sig ud af partiet.

- Det helt afgørende er, at vi fuldkommen har mistet vores troværdighed, siger Marianne Mørk Mathiesen til TV 2/Fyn om sin beslutning.

Hun forlader partiet, efter at regeringen har opgivet at samle flertal for historisk store skattelettelser.

I stedet vil regeringen gå efter lette skatten en smule for de laveste lønindkomster og give større fradrag for at spare op til pension.

- Dråben var den sidste udmelding om, at vi igen opgav en sag, vi har stået stejlt på. Det var dråben: At vi endnu engang laver en kolbøtte og endnu engang efter en fejlslagen ledelsesvurdering, siger Mørk Mathiesen til TV2 Fyn.

Marianne Mørk Mathiesen understreger, at hun har stor respekt for Anders Samuelsens vedholdenhed, som ifølge hende har skabt Liberal Alliance.

- Han har skabt et parti fra nul og gjort det til det, det er i dag. Men i det sidste års tid har han som leder lavet basale fejl, mener hun.

Hun mener, at Anders Samuelsen i stedet burde have trukket sig. Ikke bare for sin egen troværdigheds skyld, men for partiets.

Fremover vil Marianne Mørk Mathiesen være løsgænger i Regionsrådet i Region Syddanmark. Hun har ikke travlt med at finde et nyt parti, oplyser TV2 Fyn.

- Jeg skal bare have slikket mine sår. Og så skal jeg have fundet mine politiske ben, siger Marianne Mørk Mathiesen.

Fredag mødtes Liberal Alliances hovedbestyrelse i Nybog. Her var der fuld opbakning til såvel fortsat regeringsdeltagelse som Samuelsens fortsatte lederskab, lod Samuelsen forstå efter mødet.

