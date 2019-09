Alex Vanopslagh er glad for, at Jakob Ellemann-Jensen afviser at gå til valg på et SV-regeringssamarbejde.

Venstre optrådte i valgkampen i maj og juni som et ret rødt parti. Derfor er det godt, at formandskandidat Jakob Ellemann-Jensen (V) har tilkendegivet, at han, hvis han bliver formand, efter næste folketingsvalg vil forsøge at danne en borgerlig regering.

Det mener Alex Vanopslagh, der er partileder for Liberal Alliance (LA).

- Jeg synes, det er gode takter, at Venstre begynder at signalere, at man vil skabe et borgerligt alternativ til Mette Frederiksen (statsminister, S, red.) og arbejde for at samle det borgerlige Danmark.

- Det er så mit håb, at det ikke kun er i forhold til persongalleriet, men også i forhold til politiske visioner.

- Der har været tendenser til i den borgerlige lejr, at man havde mere travlt med at kopiere Socialdemokratiets politik, frem for at tilbyde et reelt alternativ, siger Alex Vanopslagh.

Blå blok blev efterladt i ruiner allerede i løbet af valgkampen før folketingsvalget 5. juni.

Det skyldtes ikke mindst udmeldingen fra daværende statsminister og Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen om, at han ville forsøge at danne regering med Socialdemokratiet efter valget.

Det vakte vrede hos de øvrige partier i blå blok, ikke mindst Venstres regeringspartnere, Liberal Alliance og De Konservative.

Blandt andet på velfærds- og skatteområdet trak Venstre i en anden retning end de øvrige regeringspartier.

Alex Vanopslagh ser gode muligheder for, at Venstre igen kommer til at gå i en mere liberal retning, for "det kunne da næsten heller ikke være en mere rød retning, end det var under valgkampen fra Venstres side".

- Hvis Venstre ikke vil gå ind for topskattelettelser, så er det jo godt, at man kan stemme på Liberal Alliance.

- Jeg forstår selvfølgelig, at Venstre er et magtparti, som skal tænke på stemmer på midten. Men det, man ser fra regeringens side, er, at det skal være dyrere at drive virksomhed i Danmark, og det skal være dyrere at have formue i Danmark.

- Der er nogle oplagte områder, hvor man kan sige, at Danmark skal være et land, der tiltrækker kapital, arbejdskraft og arbejdspladser.

- Det kræver også, at man sænker skatterne generelt, siger Alex Vanopslagh.

