Der skal skabes bedre rammer for iværksættere, og politikerne skal blande sig mindre, mener Anders Samuelsen.

Allinge. Vores frihed, tryghed og sikkerhed udfordres i disse år. En tsunami af kunstig intelligens ændrer rammerne for samfundet. Det fjerner job som i eksempelvis tekstilindustrien i Herning.

Sådan lyder det fra Liberal Alliances Anders Samuelsen i partilederens tale på Folkemødet i Allinge på Bornholm:

- Det kræver tre initiativer: Vi skal skabe bedre rammer for iværksættere. Vi skal få det offentlige til at fungere bedre, så vi ikke spilder penge på projekter. Og politikerne skal lære at blande sig mindre.

Samuelsen taler som første partileder fredag før Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, Venstres formand, statsminister Lars Løkke Rasmussen, og SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

- Det Danmark, vi har, er et forpligtende fællesskab. Men stadig flere politikere glemmer, hvad der er bedst for folket. Formålet med vores fællesskab er ikke, at alle skal være ens, siger Anders Samuelsen:

- Det er at leve i frihed, så længe det ikke skader andre.

Han påpeger, at politikerne siden 1989 har rullet en lovjungle over danskerne med tre gange så mange ord i lovgivningen.

- Fra politisk hold betyder at gøre det bedre at gøre det mindre. Mere plads til civilsamfundet. Og fokusere midler til den offentlige sektor på kernevelfærd, siger Liberal Alliances leder.

80 procent af alle piger i verden får nu en grunduddannelse, lyder det fra Anders Samuelsen, som vil give alle unge svenskeren Hans Roslings bog om, at det ikke står så dårligt til i verden.

- Vi har brug for at række ud mod fremtiden. Vi har brug for en Hans Rosling-bog i Danmark. Vi skal sørge for, at Danmark ikke brækker over i to. Vi skal ikke have et A- og et B-hold, siger Anders Samuelsen.

Han vil gøre op med Janteloven.

- Vi har brug for et nyt Lego, Mærsk, Danfoss og Grundfos, siger Anders Samuelsen.

