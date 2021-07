Et nationalt kompromis om udlændingepolitikken.

Sådan lyder opfordringen fra LA-lederen Alex Vanopslagh.

»Hvis Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og LA kunne blive enige om det – og måske også Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Radikale og SF – så var der ikke mere at snakke om på det område. Og så kunne vi begynde at diskutere andre emner. Jeg tror ikke, blå blok kan vinde på udlændingepolitikken alligevel,« siger Alex Vanopslagh.

Formand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh holder partiledertale fra Hovedscenen på Folkemødet i Allinge. 2021. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Formand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh holder partiledertale fra Hovedscenen på Folkemødet i Allinge. 2021. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

I den forløbne uge lavede regeringen en kæmpe trafikaftale, der berører alle danskere og koster 160 milliarder kroner frem til 2035. Og alle partier var med – fra Enhedslisten til Nye Borgerlige.

Det kan der være mange gode grunde til, men det er næsten som at se landsholdet spille fodbold: En klar vinder. Hvorfor skulle man stemme på borgerlige partier, når regeringen tilsyneladende kan løse problemerne til alles tilfredshed?

Det har B.T. spurgt lederen af Liberal Alliance om, og svaret lyder:

»Det er en god investering, og trafikpolitik er et område, hvor det er nemt at 'købe' modparten. Vi ville gerne have nogle flere veje, og det fik vi. De andre ville have hurtigere tog, og det fik de. På mange måder lignede udspillet det, vi lavede i den borgerlige regering. Minus nogle småting fra Dansk Folkeparti,« siger Alex Vanopslagh.

Alex Vanopslagh (LA) morer sig med Pernille Vermund (NB) og Mette Thiesen (NB) under folketingets afslutningsdebat i folketingssalen, onsdag den 2. juni 2021. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Alex Vanopslagh (LA) morer sig med Pernille Vermund (NB) og Mette Thiesen (NB) under folketingets afslutningsdebat i folketingssalen, onsdag den 2. juni 2021. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Men hvordan skal blå blok gøre sig håb om at vinde et valg, hvis det bliver ved på den måde?

»Der ser jeg for mig et nationalt kompromis om udlændingepolitikken. Der er jo et stort flertal i Folketinget og befolkningen, som er enige om, at den skal være skarp. Vi står i udlændingeproblemer til op over begge ører.«

»Hvis vi kunne lave en borgfred, ligesom vi har gjort med klima, hvor alle er enige om, at vi skal op på 70 procents reduktion af CO 2 i 2030. Så kunne næste valg handle om noget andet. For eksempel, hvordan de ældre nyder godt af velfærdssamfundet. Det går ikke lige godt på alle plejehjem, og de burde have bedre frie valg.«

Selvom Alex Vanopslagh for nylig gik ned med stress, er han ret populær – men alligevel ligger partiet omtrent på spærregrænsen.

Alex Vanopslaghs blå bog Alex Dominique Vanopslagh er født i 1991 i Frankrig, men flyttede til Danmark som 5-årig



Har en kandidat i statskundskab fra KU



Blev i 2014 formand for Liberal Alliances Ungdom, hvilket han var frem til 2016, hvor han også vandt DM i Debat



Valgt til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune ved kommunalvalget i 2017



Er vokset op i Struer, men bor i dag i København og har en 5-årig søn ved navn Milton

»Ja, der er nogle fra både Venstre og Konservative, der siger: 'Bare du var formand for mit parti.' Og det bliver jeg glad for. Men jeg vil også gerne have nogle flere stemmer, så vi må skrue op for den liberale dagsorden,« siger han.

Du flirtede for nylig med den radikale leder Sofie Carsten Nielsen i et interview i Politiken – er det alvorligt ment?

»Ja, vi kunne godt gå i regering sammen, hvis De Radikale vil gå med til den hårde udlændingepolitik. Men den støtter de jo allerede, når de ikke har væltet den socialdemokratiske regering. Så hvorfor ikke lave noget hen over midten? Selvom vi er et fløjparti.«

Det er dårligt at gå til valg, uden at folk er helt sikre på, hvem der er blå bloks statsministerkandidat, mener Alex Vanopslagh (LA) - her med K-leder Søren Pape Poulsen. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Det er dårligt at gå til valg, uden at folk er helt sikre på, hvem der er blå bloks statsministerkandidat, mener Alex Vanopslagh (LA) - her med K-leder Søren Pape Poulsen. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Man kan sammenligne det med valget i 2011, hvor K-leder Lars Barfoed trykkede hånd med R-leder Margrethe Vestager på forsiden af Berlingske. Det vandt Vestager på.

Eller med DF-leder Kristian Thulesen Dahls flirt med S-leder Mette Frederiksen i 2017-18. Det vandt Frederiksen på.

»Barfoed-manøvren betød, at borgerlige tænkte, at de kunne stemme på Radikale. Det skal vi selvfølgelig passe på. Men jeg ville ønske, at Søren (Pape, red.) og Jakob (Ellemann, red.) ville byde sig mere til i samarbejde hen over midten.«

»Jeg tror også, at Lars Løkkes parti kommer i Folketinget, og det kan måske gøre en forskel. Han vil også gerne arbejde hen over midten og er dygtig og erfaren.«

Liberal Alliances Alex Vanopslagh under spørgetime i Folketingssalen med statsminister Mette Frederiksen på Christiansborg tirsdag den 27. april 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Liberal Alliances Alex Vanopslagh under spørgetime i Folketingssalen med statsminister Mette Frederiksen på Christiansborg tirsdag den 27. april 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Men er der ikke behov for en mere klar borgerlig opposition?

»Jo, der mangler både et klart projekt og en klar leder. Det er ikke nogen god idé at gå til valg, uden at folk er helt sikre på, hvem der er lederen af blå blok.«

»Og med hensyn til projektet vil vi gerne have frie borgere i stedet for borgere, der er kontrolleret af den stærke stat, som det er nu. For eksempel som i ældrepolitikken, hvor Else hang i sin gynge og råbte om hjælp i dokumentarprogrammet på TV 2. Det dur jo ikke. Vi skal have flere private tilbud, lavere skatter og flere arbejdspladser. Problemet er, at Mette Frederiksen i modsætning til os har et projekt. Det går bare den forkerte vej.«

Du lyder meget frisk nu, men for ikke så længe siden var du sygemeldt med stress. Hvordan var det?

»Jeg har det meget bedre nu. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg skal fortsætte som partileder. Men jeg er nødt til at finde en anden måde at arbejde på. Problemet er, at når man er et lille parti, der oven i købet har udfordringer, så vil man gerne knokle konstant for at gøre sit bedste. Men man er også nødt til at uddelegere ting og lade nogle andre ting være,« siger Alex Vanopslagh.