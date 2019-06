Det har været et katastrofalt valg for ikke kun partiet Liberal Alliance, men også for ledelsen i partiet, som er blevet revet ud af folketinget.

»Det bliver op ad bakke for dem, når de ikke har flere profiler i folketingsgruppen. De kommer til at stå på sidelinjerne fremover, da deres økonomiske politik ligger meget langt fra det nye flertals.«

Det siger professor i statskundskab og politisk ekspert, Rune Stubager om hvad der nu er Folketingets mindste parti.

Partileder Anders Samuelsen, gruppeformand Christina Egelund, Joachim B. Olsen og Laura Lindahl skal nemlig alle forlade Borgen efter et - mildest talt - katastrofalt valget.

Partileder Anders Samuelsen har hverken fået stemmer nok til tillægsmandat eller kredsmandat i Nordsjællands Storkreds og er ude.

Gruppeformand Christina Egelund kunne heller ikke hive stemmer nok hjem fra sin storkreds i Nordjyllands og er også ude.

Heller ikke Laura Lindahl og Joachim B. Olsen eller nogen andre i Liberal Alliance har kunnet hive stemmer hjem til hverken tillægsmandater eller kredsmandater.

»Partiet er blevet skåret ned til en tredjedel, fra 13 til fire mandater, af det, det var før valget. Det havde man ikke set komme, og det er en overraskelse, at de er faldet så dybt,« siger Rune Stubager.

»Det har været et blodbad, men det kan være, at de har taget hele hugget nu, så er det er op til de resterende at vinde noget tilbage igen«.

LA får tre mandater ind igen, som er prøvede i folketingets politiske gange. De to ministre Simon Emil Ammitzbøll Bille og Ole Birk Olesen vil begge være at finde igen, og så kommer der en eller to nye ind.

Der kommer en helt ny mand ind fra Vestjylland formentlig, og en fra Sydjylland, som kan blive Henrik Dahl, selvom han ikke er spidskandidat.

Steen Holm Iversen er spidskandidaten i Sydjylland, så kampen kommer til at stå mellem ham og Henrik Dahl.