Det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen.

Det krav gik Liberal Alliance til valg på, og indtil onsdag stod det også på deres hjemmeside.

Nu fremlægger partiets transportminister Ole Birk Olesen så en ambitiøs plan for ny infrastruktur i Danmark, hvor en del af finansieringen skal komme fra ... indtjeningen på Storebæltsforbindelsen.

B.T. har spurgt partiets transportordfører Leif Mikkelsen hvordan, det hænger sammen.

»Jeg kan godt forstå, du spørger. Vi har været optaget af at gøre det billigere og gerne gratis at køre over broen,« forklarer Leif Mikkelsen.

Leif Mikkelsen MF Liberal alliance på Christiansborg Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Leif Mikkelsen MF Liberal alliance på Christiansborg Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

»Men nu er der dukket flere broer op med brugerbetaling. Vi er nødt til at se på sammenhængen mellem dem. Det nytter ikke, at der er brugerbetaling på nogle, mens andre er gratis. Så flytter man trafikken uhensigtsmæssigt,« siger han.

Der er både planer om en Fehmern-forbindelse og en Kattegat-forbindelse.

»Vi skulle nok lidt hurtigere have set den sammenhæng og fjernet det forslag fra vores hjemmeside. Det vil jeg gerne medgive,« siger Leif Mikkelsen.

Det blev faktisk først fjernet onsdag, efter at B.T. havde spurgt ind til det.

Tidligere var LA ellers oppe på den høje klinge, når de beskrev planen om at køre gratis over Storebælt.

»Vi bliver både mere frie og mere rige. Broen er en vækstbarriere,« sagde daværende trafikordfører Vllum Christensen i 2016.

Da LA senere det år kom i regering, erkendte Villum Christensen, at det nok ikke blev gratis, men »garanterede«, at penge fra broen aldrig måtte bruges til andre formål.

»Betalingen på Storebælt skal alene gå til at afdrage på gælden og betale for broens vedligeholdelse,« sagde Villum Christensen dengang til Fyens.dk.

Den garanti er så også droppet nu.