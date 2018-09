Politisk aftale om kvotekonger møder kritik i Politiken. Fiskere er opfindsomme, lyder det fra professor.

København. En bred politisk aftale fra november skulle med regeringens egne ord gøre op med storfiskernes "kreative krumspring og smuthuller".

De såkaldte kvotekongers dominans på de danske have skal være forbi. Storfiskerne har haft monopollignende tilstande i dansk fiskeri i flere år.

Men en professor og flere organisationer advarer om, at landets største fiskere fortsat vil kunne omgå lovens intention ved hjælp af nye kreative manøvrer.

Det skriver Politiken, efter at den konkrete lovtekst er blevet lagt frem og sendt i høring.

- Aftalen reducerer ikke kvotekongernes kongerige væsentligt, siger professor Niels Vestergaard, der er leder af Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet, til Politiken.

Aftalen skal gennem strammere regler, øget kontrol og skærpede sanktioner forhindre, at få kvotekonger kan sætte sig på en stor andel af kvoterne.

Flere eksperter på området peger særligt på ét svagt punkt i de nye regler: Storfiskerne kan blot leje en stor del af de kvoter, som de kan blive tvunget til at sælge.

- En fisker kan stadig leje kvoter år efter år, fordi leje af kvoter ikke er en del af kvotekoncentrationsloftet, siger Niels Vestergaard og fortsætter:

- Det modvirker lovens intention om at sprede fiskeriet ud på flere hænder. Og man skal ikke undervurdere fiskernes opfindsomhed.

I den nye aftale bliver der blandt andet indført en regel om, at man maksimalt må udleje 75 procent af en kvote. Men det kommer ikke til at gøre nogen stor forskel, mener flere organisationer.

- Med disse regler kan en fisker stadig fiske mere, end hvad der er hensigten, siger Søren Jacobsen, der er formand for de mindre fiskere i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, til Politiken.

Også Greenpeace mener, at den nye lov er fuld af smuthuller.

- Politikerne har ikke været villige til at se på lejemarkedet, og derfor vil der være mulighed for at overskride det loft, der ellers er vedtaget, siger Sune Scheller fra Greenpeace til avisen.

/ritzau/