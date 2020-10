Da Maja Højgaard, socialdemokrat og tidligere medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden, trådte ind i politik, så fik hun et lynkursus i et undgå gramseri fra mandlige 'voksne' socialdemokrater - herunder Frank Jensen.

Hun har fortalt sine tips og tricks til TV2.

»Når man er en yngre kvinde, er der forskellige måder, man kan komme ind i et parti på. Jeg var så heldig at kom ind i partiet via et meget stærkt netværk af kvinder. Jeg blev 'klædt på' så at sige, da jeg gik fra ungdomspartiet op i de voksnes rækker. Jeg blev advaret om, 'du ved godt det her findes, og dem her skal du holde øje med'«, siger Maja Højgaard til TV 2

En af dem, som Maja Højgaard skulle passe på var netop Frank Jensen.

Maja Højgaard forklarer, hvordan hun havde tricks til at holde krænkere på afstand. (Foto: Scanpix) Vis mere Maja Højgaard forklarer, hvordan hun havde tricks til at holde krænkere på afstand. (Foto: Scanpix)

Et af tricksene gik ud på, hvordan man undgik at blive taget på, når en ældre mandlig socialdemokrat ville have en krammer.

Maja Højgaard forklarer, at når krænkerne lænede sig ind, så stak man armen ind mellem, så der blev skabt fysisk afstand og klappede samtidigt den anden på skulderen. Ifølge Maja Højgaard så opstår der en vis forpligtigelse til at den potentielle krænker så klapper igen på skulderen og således er der kontrol over hans hænder.

Et andet simpelt og effektivt trick var at sikre sig, at man ikke satte sig ved siden af dem i festligt lag.

Højgaard bekræfter at Socialdemokratiet er ramt af en dårlig kultur, hvor der har været »frit spillerum for dem med lange arme«. Hun mener, at det er vigtigt, at der nu i fællesskab gøres op med den kultur.

Hun mener desuden, at der også er en dårlig kultur i andre partier.

Søndag er der krisemøder både i radikalt og socialdemokratisk regi.

Folketingsgruppen for Radikale Venstre mødes - efter sigende - klokken 14 i deres gruppeværelse på Christiansborg, hvor de skal forsøge at bilægge de voldsomme stridigheder, som der har åbenbaret sig i ugens løb.

Klokken 18:30 skal overborgmester Frank Jensen til krisemøde med socialdemokraterne i København, hvor han skal forklare sig efter forløbet med Maria Gudme, der har stået frem og fortalt, at hun er blevet krænket af netop Frank Jensen.