Mette Schak Dahlmann er ved at støbe et gulv. Hun har på en dag skovlet 12 tons sand og flere hundrede kilo cement, hvorefter hun har trillet det ind i tre trillebører.

Hun er 29 år og murer. Og det er hun egentlig glad for. Men hun er ikke glad, når hun kigger ud i fremtiden.

»Efter de regler, der kører nu, skal jeg gå på pension, når jeg er 72 og et halvt år. Og så gammel bliver jeg ikke, hvis jeg fortsætter med dette job. Så slider jeg mig selv ihjel inden,« siger Mette Schak Dahlmann.

Velfærdsforliget fra 2006 hæver gradvist folkepensionsalderen, i takt med at danskerne lever længere. Socialdemokratiet vil give nedslidte ret til at gå på pension tidligere end den almindelige lønmodtager, der ikke har haft et hårdt fysisk job. DF mener, at retten til tidligere folkepension skal målrettes folk, der arbejder i brancher, hvor der er stor sandsynlighed for nedslidning. Efter vinterferien skal beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) finde en løsning på problemet, der kan afgøre næste valg.

Mette Dahlmann er 29 år, og tror ikke hun lever længe nok til at oplevbe at gå på pension som 72-årig

»Jeg synes, det er godt, der er startet en debat om pensionsalderen. Men jeg synes også, der er nogle, der forsøger at fjerne fokus fra, hvad det egentlig handler om. F.eks Joachim B. Olsen (LA) og Søren Pind, der prøver at latterliggøre os ved at sige, at vi lever kortere, fordi vi ryger og drikker mere end akademikere,« siger Mette Schak Dahlmann

»Men vi bør også have ret til en værdig tilbagetrækning, efter vi er gået på pension. Jeg synes, det er rimeligt og tiltrængt, at man kan gå tidligere på pension efter at man har været på arbejdsmarkedet i mere end 40 år. Jeg tror ikke, det er valgflæsk - det håber jeg i hvert fald ikke«

»Vi har tekniske hjælpemidler, men det er et meget hårdt job at være murer. Man snakker om at forbedre arbejdsmiljøet, men det kan ikke stå alene. Jeg har allerede nu ondt i skulderen og smerter i lænden. Jeg kan ikke arbejde 43 år endnu. Vi slider os ihjel ude på byggepladserne og skal konkurrere med udenlandsk arbejdskraft. Jeg når sgu da ikke få nogen pension. Og når der ovenikøbet bliver skåret på arbejdstilsynet, så bliver det kun værre. Og førtidspension er nærmest umuligt at få,« siger Mette Schak Dahlmann.

Politikerne taler om, at omskoling kan være en måde at løse problemet på: At håndværkere kan sadle om jobmæssigt, når kroppen siger fra over for det hårde slid. Men det er heller ikke nogen god løsning, mener Mette Schack Dahlmann, der er bestyrelsesmedlem i 3F Randers.

Mette Dahlmann skovler på en arbejdsdag nemt 12 tons sand og flere hundrede kilo cement.

»Det vil jo typisk skulle ske, når man er mellem 40 og 50 år, og mange både har hus og familie og børn. Der har man ikke råd til at gå kraftigt ned i løn, fordi man skal uddanne sig. Det er ikke nemt at lægge penge til side til en ekstra uddannelse, fordi man er startet tidligt på arbejdsmarkedet,« siger hun.

Dansk Folkeparti går til valg på at få ændret i det såkaldte velfærdsforlig, således at nedslidte personer kan gå tidligere på pension. Dermed lægger partiet sig ret tæt op af Socialdemokratiet, der for et par uger siden præsenterede et udspil til en pensionsreform, der vil give eksempelvis håndværkere og sosu-assistenter mulighed for at gå på pension tidligere end eksempelvis højtuddannede akademikere.

Socialdemokratiet vil afsætte 3 milliarder kroner til at indføre en lavere pensionsalder for nedslidte som en rettighed. Pengene finder partiet blandt andet ved at tilbagerulle skattelettelser og indføre yderligere beskatning af den finansielle sektor.