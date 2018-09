Mens tre markante folketingspolitikere er i et juridisk slagsmål med Sherin Khankan for at have beskrevet hende som radikal muslim, hylder hun et nygift homoseksuelt par.

På Facebook lovpriser Sherin Khankan således tv-vært Abdel Aziz Mahmoud og Andreas Gylling Æbelø, der lørdag blev gift på øen Hven i Øresund.

‘Jeres historie er ikke en hvilken som helst historie. Jeres historie er fortællingen om den larmende og stille revolution,’ indleder hun sit opslag.

De støttende ord kommer samtidig med, at injuriesagen mod Martin Henriksen (DF), Naser Khader (K) og Marcus Knuth (V) er endt på Østre Landsrets bord.

Naser Khader er stævnet for injurier i sagen. Arkivfoto Foto: Sarah Christine Nørgaard

De tre fremtrædende politikere er stævnet af den kvindelige imam, fordi de, ifølge hende, har spredt løgne om hende i forsøget på at få frataget økonomiske støtte til ‘Exitcirklen’ - en social organisation som Sherin Khankan er leder af.

Exitcirklen havde fået tildelt 680.000 kroner til et projekt for personer udsat for psykisk vold.

Men i en mail 13. september 2017 forsøgte Khader, Henriksen og Knuth at stoppe tildelingen af penge ved at beskrive Sherin Khankan som radikal muslim.

Om Sherin Khankan skrev de, at hun finder grundloven udemokratisk, at hun i 2001 ‘nægtede at stemme for en resolution mod sharia og de heraf følgende steninger i Nigeria.’

Videre skrev de, at hun har ‘forsvaret piskeslagsstraffen for utroskab.’

Mens Sherin Khankan med injuriesagen kræver oprejsning for påstandene fra politikerne, lader det til, at hun nu offentligt tegner et billede af en ikke-radikal imam, idet hun støtter Abdel Aziz Mahmouds og Andreas Gylling Æbeløs ægteskab, der beskrives som både ‘larmende’ og ‘stille.’

Tv-vært, Abdel Aziz Mahmoud, er blevet gift med sin mand, Andreas Gylling Æbelø. Arkivfoto Foto: Jens Nørgaard Larsen

‘Larmende fordi I med Jer selv som indsats har vovet dette -offentligt at turde træde ud af det heteronormative fællesskab. Larmende fordi I har valgt at nedbryde tabuer og gøre livet nemmere for andre unge mennesker…'

'Larmende fordi I vover at bryde med urtiders dogmer. Og samtidig er denne Jeres kærlighed en stille revolution fordi I på fineste vis har valgt at give familierne tid.’