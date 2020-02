Kun Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan er mere upopulær blandt vælgerne end Alternativets nye leder, Josephine Fock.

Det viser en meningmåling, analyseinstituttet YouGov har lavet for B.T.

13 partiledere er blevet målt, og her debuterer Josephine Fock på næstsidste pladsen – kun undergået af Rasmus Paludan.

Fremad-lederen Simon Emil Ammitzbøll-Bille er mere populær, og det samme gælder Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, og Liberal Alliances Alex Vanopslagh.

Josephine Fock. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Mest populære politiker i målingen er i øvrigt De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen. Han er mere populær end både statsminister Mette Frederiksen og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Alternativet står også til at ryge ud af Folketinget, hvis der var valg i dag. I YouGovs måling opnår partiet kun 1,8 pct., hvilket er under spærregræsen på 2,0.

Dagbladet Information skrev i sidste weekend et portræt af den nye formand Josephine Fock, som blev valgt til ny formand af partiets medlemmer 1. februar.

Flere anonyme kilder berettede om, hvordan Fock kunne overfuse folk, eksplodere i raseri og være intimiderende. Nogle talte endda om, hun i flere situationer havde rusket i folk, når hun blev vred.

Josephine Fock ønsker ikke at kommentere meningsmålingen over for B.T.

Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs holder rigskongres på Christiansborg. Foto: Asger Ladefoged

Men både i 'Lippert' på TV 2 News og 'Slotsholmen' på DRs P1 har hun afvist at have rusket i nogen.

»Nej, det har jeg ikke. Men jeg vil gerne erkende, at det var en meget heftig periode. Vi var et helt nystartet parti, og jeg var ikke den bedste version af mig selv. Så jeg kan godt være kommet til at råbe ad nogen. Så håber jeg, at jeg har været i stand til at gå ind og sige undskyld bagefter. Men jeg kan slet ikke genkende det billede, der bliver tegnet,« siger Josephine Fock til 'Slotsholmen'.

Også i Voxmeters målinger har Alternativet ligget under spærregræsen, efter Josephine Fock blev ny formand, hvilket partiet ikke gjorde tidligere.