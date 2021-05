Kun 235 ud af 792 sager i Udlændingestyrelsen er endt med at en syrer har fået inddraget opholdstilladelsen.

Det er de færreste syrere i Danmark, der får inddraget deres opholdstilladelse. Flere af dem, der gør, får senere omstødt afgørelsen ved Flygtningenævnet.

Det skriver Berlingske.

Siden juni 2019 har Udlændingestyrelsen givet afslag på opholdstilladelse til cirka hver tredje syrer, viser en opgørelse fra styrelsen.

I alt 270 ud af 792 syrere har fået afslag i deres sag ved Udlændingestyrelsen.

Det på trods af, at de danske myndigheder vurderer, at det generelt er sikkert for syrere at vende tilbage til provinserne Damaskus og Rif Damaskus.

Dermed var det 34 procent af de behandlede sager, der er endt i afslag.

I alt 86 sager gik videre til Flygtningenævnet. Her fik 35 omgjort deres afslag på ophold fra Udlændingestyrelsen og fik altså opholdstilladelse.

/ritzau/