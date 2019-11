Mangel på samarbejde med hjemlandene gør det svært for Europa at sende migranter uden opholdsgrundlag hjem.

Sidste år betalte EU-landene for mere end 55.000 flysæder til at sende migranter uden opholdsgrundlag retur til deres hjemlande.

Da året var gået, havde der siddet migranter på 22 procent af pladserne. En del af de øvrige blev brugt på ledsagende politi og læger - resten stod tomme.

Det skriver Jyllands-Posten.

De mange halvtomme fly ud af Europa er resultatet af en stor modstand i migranternes hjemlande mod tage imod egne statsborgere.

Det fremgår af en ny rapport fra Den Europæiske Revisionsret, der har set nærmere på, hvad der bremser de hjemsendelser, som de europæiske regeringer har forsøgt at give høj prioritet, siden migrantkrisen begyndte i 2015.

- Manglen på samarbejde med hjemlandene er et centralt og afgørende punkt for den problemstilling, siger Leo Brincat, der er ansvarlig for rapporten, til Jyllands-Posten.

Et andet problem er ifølge Leo Brincat, at en aftale om ulandsbistand, handel og migration, som EU har indgået med blandt andet 48 lande i Afrika, slet og ret bliver brudt af modparten.

- Hvis landene ikke overholder de aftaler, vi indgår, må vi smække pengekassen i eller stoppe med at udstede visa til deres indbyggere. Vi skal ikke finansiere lande, der gør os til grin, siger medlem af Europa-Parlamentet Peter Kofod (DF) til Jyllands-Posten.

I Danmark var antallet af afviste asylansøgere sidste år 1146.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) skriver i en mail til Jyllands-Posten, at revisionsrettens konklusioner "peger på præcis de problemer, som vi og andre EU-lande har påpeget gennem flere år".

- Der er for mange udlændinge, der ikke rejser hjem, når de ikke har ret til at være her i landet. Eller hvor hjemlandet ikke vil acceptere, at de vender hjem, skriver han og tilføjer, at det er et fokusområde både herhjemme og i EU.

