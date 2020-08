Løkke har tilsyneladende kun én ven tilbage i Venstres folketingsgruppe. Nemlig Jan E. Jørgensen. Han var i hvert fald den eneste fra folketingsgruppen, der mandag eftermiddag mødte op til Lars Løkke Rasmussens bogreception.

Arrangementet blev afholdt på Toldboden i København, og der var disket fint op med mad og vin. Her kom familie, venner og hans gode, gamle politikerven Søren Pind.

At Lars Løkke Rasmussen også er af et politisk parti og endda sidder i Folketinget, var dog ikke lige til at se på de fremmødte. Den eneste partikollega, der kom, var Jan E. Jørgensen, og han siger om sit eget fremmøde:

»Jeg kom, fordi jeg blev inviteret og gerne ville ønske tillykke med bogen. Jeg har selv holdt bogreception - og man bliver jo glad, når ens venner og kollegaer dukker op. Til min reception kom der i øvrigt også kun et folketingsmedlem - nemlig Jakob Ellemann-Jensen. Det blev jeg glad for, og det ser ikke ud til, at det på nogen måde har skadet Jakob, at han dukkede op,« siger Jan E. Jørgensen til B.T.

Om det betyder, at han gerne så, at flere af Venstres folketingsmedlemmer var dukket op, har han ingen mening om. Ej heller vil Jan E. Jørgensen kommentere på, hvad han synes om, at han var den eneste, der kom.

Det, har den gamle politikerven Søren Pind derimod en mening om. På Twitter skriver han:

'Politik er nogle gange rædselsfuld. Til Løkkes bogreception var der, siger og skriver et medlem af Venstres folketingsgruppe, 1.'

Han kritiserer altså det manglende fremmøde fra Venstre og giver udtryk for, hvor beskidt politik nogle gange kan være.

Godt nok har der været en del konflikt mellem den forhenværende venstreformand Lars Løkke Rasmussen og stort set resten af Venstre det seneste stykke tid. - Og netop bogen 'Om De Fleste - Og Det Meste', Lars Løkke Rasmussen har skrevet, har ikke ligefrem gjort det bedre.

Anmelderne kalder det en hævntogt, kalder Løkke en bitter mand og bogen for en lang jobansøgning, der skal kvalificere ham til en politisk genfødsel.

Men hvorom alting er, er Lars Løkke Rasmussen altså stadig medlem af Venstre og medlem af Folketinget for selv samme parti. Bare kun med én ven i flokken.