11 partier var opstillet ved søndagens EU-parlamentsvalg i Danmark. Kun Alternativet blev sorteper.

Alle partier undtagen Alternativet opnår mindst ét mandat ved søndagens valg til EU-Parlamentet, viser det endelige valgresultat.

Partiets spidskandidat, Jan Kristoffersen, tager nederlaget på sin kappe, sagde han tidligere på valgaftenen, da både valgstedsmålinger og prognoser viste, at partiet ingen mandater får.

- Jeg er afklaret. Nu begynder man at nærme sig noget, hvor man kan sige, så er det dét, så har vælgerne talt, og så er det bare det, sagde Jan Kristoffersen tidligere på valgaftenen, efter at over 90 procent af stemmerne var optalt.

At Alternativet er det eneste parti, der ikke får et mandat, er "mega trist", sagde Jan Kristoffersen.

- Jeg vil ønske, at Alternativet havde fået en stemme i Europa. Det var det, som jeg havde gået efter og troet på lige indtil det sidste.

Alternativet får 2,7 procent af stemmerne. Det viser det endelige resultat, som it-virksomheden KMD står for.

- Jeg ser det ikke som et nederlag for Alternativet overhovedet. Jeg ser det som en god start for Alternativet. Jeg ser det som et nederlag for mig selv. Den er på mig, tilføjede han.

Trods aftenens resultater vender Alternativet ifølge Jan Kristoffersen tilbage til næste valg.

- Det gør vi helt sikkert.

Spørgsmål: Bliver det også med dig som spidskandidat?

- Jeg tror, at det skal være nogle andre.

Alternativet er i valgforbund med SF og Socialdemokratiet. Det vil sige, at stemmerne på Alternativet ikke er spildte - rent teknisk. Stemmerne går derfor i stedet til de to andre partier.

Kigger man på antal stemmer, endte SF som valget største med 17,4 procent. Socialdemokratiet fulgte efter på en andenplads med 15,6 procent af stemmerne.

Der skal vælges i alt 15 danske mandater til EU-Parlamentet, som i alt får 720 medlemmer. Det står først endeligt klart, hvem de 15 bliver, når de personlige stemmetal bliver offentliggjort. Det ventes at ske mandag.

