Selv om Danmark giver mange afslag på asylstatus, er det de færreste ansøgere, der ender med at rejse hjem.

Antallet af afviste asylansøgere, som Danmark rent faktisk er i stand til at sende hjem, er støt faldende.

I 2017 og 2018 blev flere end 200 sendt hjem om året. I 2020 var det bare 67 afviste asylansøgere, der rent faktisk kunne sendes hjem.

Det skriver Politiken.

Ifølge stifter af Danmarks Videnscenter for Integration Rasmus Brygger resulterer det i, at afviste asylansøgere får lange ophold på udrejsecentre.

- Det er politisk legitimt, at man ønsker at udsende flere syrere, men når vi kan se, at det er ekstremt sjældent, at det kan ske, så risikerer vi at stå i en situation med hundreder, hvis ikke tusinder, af afviste asylansøgere i danske udrejsecentre, og det er der ikke nogen, der vinder på, siger han.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsstyrelsens tal var der per april 2020 cirka 1100 afviste asylansøgere i såkaldt udrejseposition.

Det fik stor opmærksomhed, da rektor for Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm skrev på Facebook, at hans elev - 20-årige Aya Abo Daher - har fået inddraget sin opholdstilladelse og skal sendes tilbage til Syrien med sin familie.

Men hvis hun nægter at rejse tilbage til Syrien, står det hende frit for at lade sig indkvartere på et udrejsecenter.

Syrien er nemlig et af de lande, som Danmark ikke samarbejder med, og derfor er der ikke mulighed for at tvangsudsende 20-årige Aja og hendes familie.

Ifølge Danmarks Videnscenter for Integration blev der i 2018 udsendt syv syrere. Året efter var det bare én person, og i 2020 blev i alt 17 syrere udsendt. Tallet dækker ikke over frivillige udrejser, understreger Politiken.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) skriver i en mail til Politiken, at faldet i hjemsendelser blandt andet skyldes, at coronapandemien har gjort det sværere at sende afviste asylansøgere hjem, men at antallet af udsendelser generelt har ligget på et stabilt niveau i mange år.

