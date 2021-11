Det var en grådkvalt Nana Haring B.T. mødte på Aarhus Rådhus tirsdag aften, da det stod klart, DF kun fik et enkelt mandat.

Det var dog inden, hun var sikker på, hvem af hende og spidskandidaten for Dansk Folkeparti i Aarhus, Jakob Søgaard Clausen, der ville få flest stemmer og dermed lande en plads i byrådet.

Allerede på det tidspunkt var Nana Harring dog overbevist om, at pladsen ville gå til Jakob Søgaard Clausen.

Men løbet endte faktisk nervepirrende tæt. Kun 121 stemmer gjorde forskellen, dog faldt de ud til Jakob Søgaard Clausens fordel.

»Resultatet er som forventet, som jeg også sagde i går. Men jeg er da stadig berørt, det må jeg sige. Jeg synes, resultatet viser, at Jakob og jeg har ført en helt fantastisk valgkamp. Det understreger, at det her valg handler om, hvor DF står på landsplan – ikke om Jakob og mig,« siger hun, da B.T. taler med hende onsdag.

Hun mener yderligere, at det tegner billedet meget godt, at næsten halvdelen af DFs stemmer i Aarhus er gået til hende eller Jakob Søgaard Clausen personligt.

Hun er i mellemtiden blevet syg, så hun var der ikke, da resultatet af de personlige stemmer kom ind. Hun fik 1.337 stemmer. Jakob Søgaard Clausen fik 1.458.

Hun er dog glad for, at Dansk Folkeparti trods alt får et enkelt mandat.

Og så er hun taknemmelig for den opbakning, hun selv har mødt.

»Jeg føler helt sikkert, det er et kæmpe klap på skulderen. Jeg er førstegangsopstillet. Over 1300 mennesker har valgt at sætte kryds ved mig, det kan jeg kun være enormt ydmyg og stolt over,« siger hun.

Nana Harring sagde allerede natten til onsdag, at valgnederlaget skyldtes balladen i Dansk Folkepartis top. Derfor mener hun også, at det er fint, at formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, er parat til at trække sig som formand.

»Jeg synes, det er meget naturligt, at vi skal revurdere tingene efter sådan et valg. I Aarhus skal vi være glade for et enkelt mandat, selvom vi havde håbet på et bedre resultat, men mange steder er DF røget helt ud. Det er enormt ærgerligt. Vi kan jo se, det ikke går skidegodt,« afslutter hun.