Direktør og musikchef er opsagt. Timelønnede tjenere, afviklere og lydteknikere er sendt hjem fra Montmartre.

Kulturminister Joy Mogensen (S) vil se på, om det ikoniske Jazzhus Montmartre i København kan overleve med en politisk håndsrækning.

Det skriver hun på Facebook.

Tidligere på ugen meddelte spillestedet, at det lukker og slukker som følge af coronakrisen.

Der er blandt andet indført et loft over, hvor mange publikummer der må være til koncerterne, og det har skabt store problemer for stedet.

- Montmartre har igennem tiden åbnet og lukket i flere omgange. Det er altid blevet drevet af ildsjæle med en stor kærlighed til musikken. Det har jeg stor respekt for.

- Og jeg håber virkelig, der kan findes en løsning, der giver Montmartre mulighed for genopstå. Igen, skriver ministeren.

Hun vil nu mødes med Københavns Kommune og efterfølgende de relevante ordførere i Folketinget, hvis der er behov for det.

- Jeg har bedt om et møde med Københavns Kommune om situationen for jazzhuset. Hvis en håndsrækning i krisen er det, der skal til for, at vi sammen med Københavns Kommune kan bevare jazzhuset, så vil jeg gerne tilbyde at tage en snak med ordførerne i Folketinget og foreslå den håndsrækning.

- Hvis kommunen sammen med fonden bag spillestedet kan lave en plan for at bevare Jazzhus Montmartre, så samler jeg ordførerne i Folketinget og hører dem, om de vil være med til at give den særlige hjælp.

- Vi har mulighed for at give særlig hjælp her i krisen, og den mulighed vil jeg gerne undersøge, skriver Mogensen.

/ritzau/