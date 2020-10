Sidste år lykkedes det ikke at lave en ny flerårsaftale for Det Kongelige Teater. Nu forsøger regeringen igen.

Kulturminister Joy Mogensen (S) ser gerne flere musicals på Det Kongelige Teater.

Det siger hun forud for forhandlingerne med Folketingets partier om rammerne for nationalscenen de næste fire år.

- Mit mål er at sikre, at Det Kongelige Teater bliver ved med at arbejde med at være mere for flere, siger Mogensen til Altinget.

Den nuværende aftale for Det Kongelige Teater udløber ved årsskiftet. Sidste år lykkedes det ikke for regeringen at lave en ny flerårsaftale. I stedet blev rammeaftalen fra 2016-2019 forlænget med et år.

Musicals kan få flere personer - uanset økonomiske, uddannelsesmæssige og sociale forhold - i teatret, mener ministeren.

- Hvis du går i Det Kongelige Teater i dag, er du sandsynligvis stadigvæk en kvinde over 60 år, der bor i hovedstadsområdet - på trods af mange, mange års forsøg på at få det bredt mere ud.

- Og jeg er ret sikker på, at der er flere derude, som ville få en helt fantastisk oplevelse af at se de unikke forestillinger, som Det Kongelige Teater sætter op. For de er af rigtig, rigtig høj kvalitet, siger Mogensen.

På regeringens forslag til en finanslov er der foreslået 536,6 millioner kroner til teatret i 2021.

Alle partier på nær Liberal Alliance og Nye Borgerlige er med i den nuværende rammeaftale.

Det Kongelige Teater har tre faste huse: Gammel Scene, Skuespilhuset og Operaen med både store og små scener.

Teatret har ifølge Kulturministeriet cirka 780 forestillinger årligt inden for genrerne ballet, skuespil, opera og klassiske koncert.

/ritzau/