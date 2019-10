Fredag bliver Joy Mogensens (S) foreløbigt sidste dag som kulturminister, da hun går på orlov.

Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) går på orlov fra fredag den 4. oktober. Det oplyses ikke, hvornår Joy Mogensen venter at komme tilbage.

Det oplyser statsministeriet i en meddelelse.

- Statsministeren har derfor indstillet til Hendes Majestæt Dronningen, at minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn i denne periode fungerer som kulturminister, og at transportminister Benny Engelbrecht i denne periode fungerer som kirkeminister, skriver statsministeriet.

Joy Mogensen blev udnævnt til kultur- og kirkeminister fra sin post som borgmester i Roskilde Kommune. Her overtog Tomas Breddam (S) borgmesterposten, da Joy Mogensen blev udnævnt til minister.

Joy Mogensen er gravid og har tidligere oplyst, at hun vil gå på orlov fra oktober.

