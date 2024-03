Der er for få kvindelige statuer i Danmark, mener ministeren, som vil nedsætte et udvalg til at få flere.

Blot 31 ud af 321 statuer og buster i Danmark er af kvinder.

Går man rundt i København og andre store danske byer, er der større sandsynlighed for at møde en hest eller et fabeldyr støbt i bronze end en kvinde.

Det skal der laves om på, lyder det fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

- Det sender et helt forkert signal til de mange unge kvinder og drenge, der går rundt i vores samfund. Vores historie er fyldt med kvinder, der burde være støbt i bronze og have en fremtrædende plads i vores historie og også i vores byer. Men vi mangler dem.

- Flere kvindelig statuer vil rette op på den skævvridning, der har været af vores forståelse af danmarkshistorien, hvor kvinder desværre spiller en birolle, og mænd altid spiller hovedrollen, siger Jakob Engel-Schmidt.

Der skal derfor nedsættes et udvalg af eksperter, som skal kortlægge, hvilke centrale kvinder i dansk historie der skal opsættes statuer af.

Kulturministeren kan endnu ikke sige noget om, hvor mange kvindelige statuer han forventer, der vil blive opstillet.

- Ud fra udvalgets kortlægning vil jeg afsætte en række midler til Statens Kunstfond, hvor kommuner og private organisationer kan være med til at få finansiering, hvis de ønsker at opsætte en statue.

- Og så er det vigtigt, at nogle af dem, der vil tage initiativ til, at der kommer en statue op, også selv finder nogle midler.

Spørgsmål: Så du er ikke helt sikker på, at der egentlig vil blive opsat flere kvindelige statuer?

- Det handler om, hvordan man anskuer det. Analysen kommer til at vise, at der er en hel del markante kvinder i vores historie, der mangler. De kvinder er født og opvokset og har virket et sted. Mon ikke nogle af de kommuner vil have en stor interesse i at gøre noget ved det, når analysen ligger klar?

Han fortæller, at det vil være hans klare opfordring, og at han vil søge dialogen med de borgmestre, hvor det kan være relevant.

- Jeg kan bare ikke fortælle dig, om det er fem, ti eller 15 statuer, der kommer op. Men nogle skal der helt sikkert nok komme op i landskabet.

Ifølge Jakob Engel-Schmidt skal der afsættes "et mindre millionbeløb" til medfinansiering af opsætningen af kvindelige statuer.

Hvor stort beløbet bliver, afhænger af, hvad analysen viser.

- Men det bliver mere end én, og det bliver mindre end 50 millioner, lyder det fra kulturministeren.

Udvalget bliver nedsat i løbet af 2024. Andel af kvindelige statuer baserer sig på en optælling foretaget af Jyllands-Posten sidste år, oplyser Kulturministeriet.

/ritzau/