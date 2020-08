Forsamlingsforbuddet blev alligevel ikke hævet fra 100 til 200 personer. Det rammer dele af kulturlivet.

Kulturminister Joy Mogensen (S) varsler hjælp til de dele af kulturlivet, som bliver ramt af, at forsamlingsforbuddet alligevel ikke bliver hævet fra 100 personer til 200 personer. Det gælder eksempelvis idrætslivet og mindre spillesteder:

- Når forsamlingsforbuddet nu ikke bliver hævet fra 100 personer til 200, stiller det mange i en meget svær situation, siger Joy Mogensen i en skriftlig kommentar.

- Jeg vil gerne gentage, at de, der bliver ramt af fortsatte restriktioner, også kan regne med hjælp fra os. De, der bliver berørt af denne beslutning, er vi i dialog med.

På onsdag samler justitsministeren og sundhedsministeren Folketingets partier for at drøfte fase 4 af genåbningen.

I forlængelse heraf vil regeringen indkalde til forhandlinger om kompensation til de dele af kulturlivet, der får brug for hjælp, fastslår Joy Mogensen.

Hun forstår godt, at den lavere grænse for forsamlingsforbuddet skaber ængstelse hos eksempelvis spillesteder, der havde håbet at kunne åbne for flere gæster:

- Jeg mærker den også - ængstelsen. Voksende med de stigende smittetal. Usikkerheden for fremtiden. Det spørgsmål, jeg oftest får er "bliver efteråret ligesom foråret?".

- Jeg ville ønske, at jeg kunne svare. Men det er der ingen, som kan. Virusset er stadig en ukendt og uforudsigelig fjende. Det vigtige er, at vi bliver ved at have styr på situationen, siger Joy Mogensen.

Den seneste tids stigende antal smittetilfælde med coronavirus i Danmark fik torsdag regeringen til at bremse den plan, der ellers for to måneder siden var lagt for forsamlingsforbuddet.

Dengang blev Folketingets partier enige om, at forsamlingsforbuddet skulle ligge på 100 personer per 8. juli. Og altså 200 personer 8. august for visse arrangementer.

Tirsdag udtalte faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI) Kåre Mølbak, at tiden efter hans mening ikke var til at sætte forsamlingsforbuddet op.

Selv om meldingen fra regeringen kom, blot to dage før forsamlingsforbuddet stod til at blive løftet til 200, så er man ikke uforberedt på, at det kunne ske, siger Joy Mogensen:

- Jeg kan berolige med, at vi fra Kulturministeriets side har brugt sommerferien på at forberede os bedst muligt på alle tænkelige scenarier.

- Derfor er vi allerede i fuld gang med indspil til de forhandlinger, hvor partierne bestemmer forsamlingsforbuddets fremtid, og hvordan vi går ind i efteråret, siger Joy Mogensen.

/ritzau/