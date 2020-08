Kulturminister Joy Mogensen (S) vil gerne adskille natklubber og spillesteder i fase 4 af landets genåbning.

Natklubber og spillesteder er ikke det samme og skal ikke til forhandling i samme spor, lyder det fra kulturminister Joy Mogensen (S) i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Regeringen er optaget af også at få musikere og kunstnere i gang så meget som muligt. Derfor ser regeringen naturligvis på spillesteder og kulturinstitutioner på en anden måde end nattelivet, skriver hun.

Flere partier har efterspurgt, at der differentieres mellem natklubber og spillesteder. Intensiteten er anderledes og kan lettere styres på spillesteder, lyder ræsonnementet.

Spillestedernes brancheorganisation, Dansk Live, udtalte onsdag, at de ønsker at kunne lukke flere mennesker ind, fordi det for mange lige nu ikke er muligt at afholde koncerter uden et underskud.

Både sundhedsordfører for De Radikale Stinus Lindgreen og ditto for Dansk Folkeparti Liselott Blixt har udtalt til Berlingske, at de ønsker, at der skal skelnes mellem natklubber og spillesteder, når fase 4 af genåbningen skal forhandles.

Sundhedsfører for SF Kirsten Normann Andersen har antydet det samme og udtalt til Berlingske, at hun ville spørge, "om det giver mening, at alle barer og spillesteder skal lukke samtidigt".

Statens Serum Institut (SSI) har i et notat til Folketinget informeret om, at en genåbning af nattelivet vil føre til en forhøjet smitterisiko.

Der nævnes blandt andet alkoholindtag, øget åndedrætsfunktion og snævre ind- og udgangsmuligheder som grunde.

Sekretariatsleder hos Dansk Live Esben Marcher sagde onsdag, at han ikke køber argumentet om, at folk skulle tabe kontrollen, når de drikker alkohol til en koncert.

- Det er ret begrænset, hvor meget alkohol man sælger på spillestederne i forvejen. Gennemsnitligt køber en dansk koncertgæst to øl.

- Det er ikke, så vidt jeg ved, det, man oplever kontroltab af, siger han.

Folketingets partier mødes klokken 14 for at diskutere fase 4 i genåbningen af Danmark.

/ritzau/