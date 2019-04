Mette Bock havde tirsdag DF til møde om Radio24syvs fremtiden, men DF er ukonkret ifølge ministeren.

Medarbejdere og faste lyttere af Radio24syv blev næppe klogere på radiokanalens fremtid efter et møde mellem regeringen og Dansk Folkeparti tirsdag.

Ifølge kulturminister Mette Bock (LA) har DF endnu ikke fremlagt noget konkret om, hvordan Radio24syv kan overleve.

Et lokalitetskrav i det nye udbud af radiokanalen FM4, som Radio24syv sidder på i dag, betyder, at Radio24syv ikke mener, at den kan fortsætte som kanal.

Parterne mødes igen onsdag, oplyser ministeren.

- DF tilkendegav, at de vil være med til at finde en løsning, så Radio24syv kan fortsætte i en eller anden form. Det var det, der var på det møde. Det var ikke særlig konkret, siger Bock.

Der er ikke lagt noget på bordet endnu, tilføjer hun. Men DF har luftet tanken om, at Radio24syv kan fortsætte som eksempelvis DAB-kanal.

- Vi undersøger gerne alle muligheder, men nu skal vi i første omgang have beskrevet, hvordan det kan se ud.

- Der er en finansieringsudfordring. Regeringen vil også gerne investere i ældre, i sundhedsvæsnet og uddannelse, så der er et pres på ressourcerne.

- Det er ikke bare sådan, at man finder 300-500 millioner kroner til en radiokanal, siger Bock.

Kravet om, at vinderen af udbuddet skal have over 70 procent af sine ansatte 110 kilometer væk fra København, er blevet stærkt kritiseret for at være møntet på netop Radio24syv samt et brud på armslængdeprincippet om, at politikerne ikke styrer medierne.

DF er ikke klar til at genåbne udbuddet af radiokanalen FM4, slår partiet fast.

