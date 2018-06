Partierne skal inden tirsdag aften klokken 18 svare på, om de accepterer økonomisk ramme for medieforlig.

København. Kulturminister Mette Bock (LA) arbejder hårdt på at lande et forlig om landets medier, inden Christiansborg går på sommerferie.

Og nu tager hun ifølge flere partier nye metoder i brug ved at opstille en deadline for det videre forløb i forhandlingerne.

Senest tirsdag aften klokken 18 skal partierne i rød blok melde tilbage, om de kan acceptere en ny økonomisk ramme for medieforliget. Dermed synes forhandlingerne at gå ind i sin afgørende fase.

Regeringen fastholder en besparelse på 20 procent på DR, som man oprindeligt spillede ud med. Men nu lægger regeringen op til at frigøre 380 millioner kroner til den såkaldte public service-pulje.

Det lyder umiddelbart som en udstrakt hånd til partierne i rød blok, som har kritiseret, at regeringen vil skære i public service-budgettet.

Men pengene skal ifølge en kilde med indsigt i forhandlingerne tages ved, at DR's budget ikke længere stiger med den økonomiske udvikling i samfundet.

Dermed er det reelt DR, der finansierer den øgede public service-pulje, lyder kritikken fra partier i rød blok. Det kan gøre det svært for regeringen at få et bredt medieforlig i hus.

Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen, har ikke lyst til at udtale sig om det videre forløb. Han nøjes med at konstatere:

- Nu forhandler vi, og vi møder selvfølgelig også frem til det næste møde, vi bliver inviteret til.

Dansk Folkeparti ønsker, at DR's budget bliver beskåret og vil formentlig sikre regeringen flertal for medieforliget. Men et bredt forlig vil kunne sikre ro om området efter næste valg.

Så spørgsmålet bliver, om det nuværende udspil er nok til at overbevise et eller flere partier i rød blok om at slå til.

Udsigten til et bredt forlig bliver dog også forstyrret af spørgsmålet om et salg af TV2. Her lægger regeringen op til at sælge 40 procent af TV2, hvilket også bliver afvist af partier i rød blok.

