Partierne skulle have mødtes tirsdag til medieforhandlinger. Kulturministeren har udskudt mødet til fredag.

København. Kulturminister Mette Bock (LA) har brug for at overveje det videre forløb i forhandlingerne om et nyt medieforlig. Derfor har hun udskudt tirsdagens planlagte møde til fredag.

Det skriver Mediawatch med henvisning til en mail, der er fremsendt til forhandlingspartierne.

- Mødet i dag udskydes til fredag den 18. klokken 13.30-15.30, da kulturministeren har behov for at overveje det videre forløb i medieforhandlingerne, står der ifølge mediet i mailen.

SF-formand Pia Olsen Dyhr sagde forud for tirsdagens forhandlinger, som altså endte med at blive aflyst, at hun forventede, at SF snart er fortid i forhandlingerne om et nyt medieforlig.

Det skyldes blandt andet, at DR skal spare 20 procent. Det forhandlede regeringen og Dansk Folkeparti på plads, inden forhandlingerne begyndte.

- Regeringen vil massive besparelser på public service. Det er 20 procent på DR, det er besparelser på TV2-regionerne, og det er besparelser på Radio24syv.

- Vi vil ikke være med til så massive besparelser på public service. Og slet ikke børne- og ungeområdet, siger Pia Olsen Dyhr.

