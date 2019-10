Kulturminister Joy Mogensen fødte lørdag en datter, som ikke længere var i live, oplyser Statsministeriet.

Kulturminister og kirkeminister Joy Mogensen (S) fødte sin datter tidligt lørdag morgen, men forinden havde lægerne konstateret, at datteren, Sarah, ikke længere var i live.

Fødslen blev derfor sat i gang.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Statsminister Mette Frederiksen (S) udtaler i pressemeddelelsen:

- At miste et barn er et helt ubærligt tab, og alle vores tanker er selvfølgelig hos Joy. Vores opgave nu er at give hende al den støtte og hjælp, som vi overhovedet kan, og sikre hende ro til, at hun kan bearbejde sorgen. Det beder jeg om, at alle vil respektere, udtaler hun.

Statsministeriet opfordrer desuden pressen og offentligheden til at respektere, at Joy Mogensen kan få fred til at håndtere sin sorg og komme sig over fødslen.

Bisættelsen vil blive holdt i stilhed og vil kun være for familien og de nærmeste.

Torsdag oplyste Statsministeriet, at kultur- og kirkeministeren ville starte sin orlov dagen efter. Hun havde tidligere oplyst, at hun vil gå på orlov fra oktober.

Mens Joy Mogensen er på orlov, vil minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn (S) fungere som kulturminister og transportminister Benny Engelbrecht (S) som kirkeminister.

Joy Mogensen blev udnævnt til kultur- og kirkeminister fra sin post som borgmester i Roskilde Kommune. Her overtog Tomas Breddam (S) borgmesterposten.

Joy Mogensen annoncerede i april, at hun efter to års fertilitetsbehandling var blevet gravid med en anonym sæddonor.

/ritzau/