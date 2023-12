Kulturministeren er blevet far for første gang.

Det skriver han i et opslag på Instagram sammen med et billede af ham selv med den lille ny i favnen.

Ministeren fra Moderaterne er blevet far for første gang, og det er til en pige, der har fået navnet Olivia.

»Efter sin helt egen tidsplan kom Olivia til verden søndag morgen,« skriver han blandt andet.

Moren til barnet er konsulent og Venstre-medlem Camilla Søe. Hun er blandt andet en af initiativtagerne til den feministiske bevægelse #enblandtos.

Og hun får også ros med på vejen fra den nybagte far.

»Med hjælp fra de dygtige og søde mennesker på Hvidovre. Fødslen var lang, men Camilla Søe stærk, sej og udholdende. Så det hele endte godt. At hjælpe med at tage imod hende og holde hende første gang, er ubetinget det største,« skriver han videre i opslaget.

Partileder og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) skriver på Facebook, at Jakob Engel-Schmidt holder to ugers fædreorlov, og at uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) er fungerende kulturminister i den periode.

Det var i juni, at Jakob Engel-Schmidt offentliggjorde, også i et Instagram opslag, at parret skulle have et barn.

»Jeg er så heldig at dele min tilværelse med en kvinde, der fylder mit liv med glæde (og masser af lyd). Og selvom man absolut ikke kan bede om mere, er Camilla Søe og jeg så heldige til december at blive forældre til en lille pige,« skrev han blandt andet dengang.

Jakob Engel-Schmidt er 40 år, og Camilla Søe er 33 år gammel. Barnet er parrets første.

