Kulturministeren tror på bredt medieforlig, men oppositionen skal acceptere sparekrav i DR, siger Mette Bock.

København. - Jeg går til forhandlingerne med ønske om at få et bredt forlig. hvis man starter med at være pessimist, så tror jeg ikke, at man kommer særlig langt.

Det siger kulturminister Mette Bock (LA) efter sættemødet med partierne om regeringens udspil til et nyt femårigt medieforlig.

- Så jeg vil gøre, hvad jeg kan for at få et bredt forlig. Jeg synes, at stemningen var god i dag. Så jeg er optimist, siger Mette Bock.

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt, at DR skal spare en femtedel af budgettet over fem år, og licensen skal afskaffes. Det skal partierne acceptere for at deltage i forhandlingerne.

- Det er jo sådan, at vi lægger den ramme frem. Der er jo lavet en aftale med Dansk Folkeparti om besparelsen på Danmarks Radio. Og at vi fjerner licensen, og lægger den på finansloven, siger kulturministeren.

- Den ligger fast. Der er ikke noget at forhandle om der. Det er en præmis for de kommende forhandlinger. Vi begynder ikke at åbne på spørgsmålet om reduktionen i DR.

Mette Bock understreger, at der er "rigtig meget" at forhandle om. Der ligger 800 millioner kroner på bordet, påpeger hun.

Ingen partier har meddelt, at de forlader forhandlingerne, forklarer kulturministeren.

- Det er mit indtryk, at alle møder op næste gang, siger Mette Bock.

Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen oplyser, at de har fået udleveret "nogle tal".

- Der er massive besparelser. Også på det, som regeringen har lagt frem på public service. Og dansk indhold i fremtiden. Men vi er nødt til lige at få tygget tallene igennem, siger Mogens Jensen.

