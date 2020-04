Efter megen virak siger kulturminister Joy Mogensen (S) til DR, at en hjælpepakke til danske medier er på vej.

Kulturminister Joy Mogensen (S) siger til DR, at regeringen lægger op til en hjælpepakke til danske medier på omkring 180 millioner kroner.

Mange - ikke mindst lokale - medier er hårdt ramt af faldende annonceindtægter under coronakrisen.

- Udspillet er, at man kan få kompenseret de tabte annonceindtægter. Vi har private medier, som er en del af vores lokale demokrati, som mister annonceindtægter.

- Der er fare for, at det vil gå ud over vores demokrati og vores fælles samtale, siger Joy Mogensen til DR.

Ifølge DR er regeringens udspil en kompensationsordning i flere trin, der for de hårdest ramte medier kan kompensere op til 80 procent af tabet på annonceindtægter.

Udspillet fra ministeren kommer, efter at et forhandlingsmøde mandag faldt til jorden grundet utilfredshed med ministeren hos flere ordførere på området. Her blev det stærkt kritiseret, at ministeren havde for få penge med til mødet.

De 180 millioner kroner er et estimat. Tallet kan blive højere eller lavere, alt efter hvor mange medier der spiller ind.

- Det, vi forhandler om, er en ret. Så kommer det til at koste det, som det kræver, for at vi får danske medier igennem, siger Joy Mogensen til DR.

Flere danske medier lider allerede under krisen, der har sendt annonceindtægterne på en voldsom retræte.

Berlingske varslede hurtigt en fyringsrunde, Altinget har gennemført en tilsvarende, og Helsingør Dagblad er sat til salg af sin ejer med det aber dabei, at lykkes salget ikke, så bliver avisen lukket.

Hjælpepakken til medierne skal forhandles senere onsdag. SF's kulturordfører, Jacob Mark, skriver på Twitter:

- Medierne i Danmark har brug for en hjælpende hånd, så vi også har fri og kritisk presse efter krisen. Nu skal vi hurtigt have lukket den aftale.

