Joy Mogensen har været i samråd om Nationalmuseets beslutning om at fjerne ordet "eskimo" fra udstilling.

Ifølge kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) er det en "klokkeklar fejl" at omskrive historien til at passe ind i nutiden.

Det siger hun efter at have været i samråd torsdag om et af sommerens mest debatterede ord: eskimo.

Samrådet, som var ønsket af stedfortrædende kulturordfører Pernille Bendixen (DF), kom på baggrund af Nationalmuseets beslutning om at fjerne ordet eskimo fra udstillingen "Eskimoer og Grønland".

I den sammenhæng mener ministeren, at det er godt, at Nationalmuseet lader de "historiske kilder stå uforandret".

- Men i deres nutidige formidling nuancerer de, at befolkningen i de arktiske egne faktisk var meget mere end bare en betegnelse: eskimo, siger hun efter samrådet.

Denne sommer har der været stor debat om, hvorvidt ordet eskimo er krænkende, og om det skulle fjernes fra diverse produkter.

Blandt andet valgte Hansens Is tidligere på sommeren at ændre navnet på sin eskimo-is til "O'Payo".

Hertil siger ministeren, at det er Hansens Is, der som organisation "har haft denne overvejelse og selv har truffet et valg".

- Den (overvejelse, red.) tror jeg, vi alle sammen må have, og så vil det give endnu mere debat, siger Joy Mogensen (S).

/ritzau/