Toppolitikere fra De Radikale mener, at Kulturministeriet skal laves om til flere små. Joy Mogensen siger nej.

Kulturminister Joy Mogensen (S) mener ikke, at der er behov for at dele Kulturministeriet op i to.

Det siger hun til DR Nyheder, efter at tre folketingspolitikere fra Radikale Venstre har opfordret til at nedlægge ministeriet og genskabe et selvstændigt kulturministerium og et idrætsministerium.

I en kronik i Berlingske onsdag pointerer De Radikales Zenia Stampe, Jens Rohde og Marianne Jelved, at der må trækkes en streg i sandet mellem kunst og kultur.

Det er Joy Mogensen ikke enig i.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast i, at Kulturministeriet er et demokratiministerium. Det er et deltagelsesministerium, et kunstnerisk ministerium og et foreningsministerium, siger hun til DR Nyheder.

Hun mener sagtens, at ministeriet både kan rumme håndbold og ballet. Og derfor er det vigtigt, at Kulturministeriet består i sin nuværende form.

- Hvis man har et demokratisk fokus og et fokus på, om man kan få folk engageret til at deltage og udtrykke sig, og det er dét, man opfatter som kultur - det er i hvert fald det, jeg opfatter som kultur - så har det forskellige udtryksformer, ja, men så kunne man også stille spørgsmålet, om der er mere kultur i ballet end i musik, og det giver jo heller ikke nogen mening, siger hun.

De tre folketingsmedlemmer tilføjer desuden i kronikken, at de ønsker at rykke rundt på, hvem der er ansvarlig minister for folkeoplysning og medier.

Opfordringen lyder, at folkeoplysning skal rykkes fra Kulturministeriet til Undervisningsministeriet, og at medieansvaret skal ligge under Statsministeriet.

Heller ikke det er Joy Mogensen enig i.

/ritzau/