Kunstnere skal ikke længere vise kontrakter på aktiviteter, der ikke blev til noget i efteråret.

Det bliver nemmere for landets kunstnere, der er hårdt presset af coronakrisen, at søge om støtte fra staten.

Det fortæller kulturminister Joy Mogensen (S) til Politiken, efter at særligt en hjælpeordning på hendes område har mødt kritik.

- Vi har arbejdet hele efteråret på at skabe overblik over, hvor det er, mange kunstnere og især musikere oplever, at ordningerne er svære at søge ind i.

- Den klarhed har vi nu, og derfor bliver vores kunststøtteordning nu revideret også bagudrettet, siger hun til avisen.

Professionelle musikere, arkitekter, billedkunstnere, filmskabere, forfattere, designere og professionelle inden for scenekunst kan søge ordningen.

Da kunststøtteordningen blev forlænget ind i efteråret, blev reglerne skærpet, så ansøgerne har skullet fremvise kontrakter, der viser job, som ikke blev til noget på grund af coronarestriktionerne.

Den regel har mødt kritik fra blandt andet Dansk Musiker Forbund, som mener, at det er umuligt at fremlægge sådanne kontrakter for musikerne.

I modsætning til i begyndelsen af coronakrisen har musikerne nemlig ikke bookinger i kalenderen, og der er således ingen kontrakter at fremvise.

Natklubber har været lukket siden marts, festivaler blev aflyst og gymnasie- og firmafester har der heller ikke været mange af.

For september og oktober er der 43 personer, der har fået støtte via hjælpepakken. Men nu ændres ordningen, så den kan omfavne flere.

Ansøgere skal dog stadig søge på baggrund af en referenceperiode, så det er muligt at se en markant nedgang. Og så skal de sandsynliggøre, at nedgangen skyldes restriktionerne.

- Men det vil man som for eksempel musiker ikke have svært ved, vil jeg vove at påstå, siger Joy Mogensen til Politiken.

Referenceperioden, de skal henvise til, skal være en tilsvarende periode fra de tre forgangne år.

Kulturministeren beklager, "at det har taget den tid, det har" at ændre ordningen.

Hun forventer, at der bliver åbnet for de bagudrettede ansøgninger fra næste uge, og her er det muligt for folk, der tidligere har søgt uden held, at ansøge om støtte igen.

